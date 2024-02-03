Çaykur Rizespor: 0 - Konyaspor: 0 (Maç sonucu)
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasındaki Çaykur Rizespor-TÜMOSAN Konyaspor mücadelesi 0-0 tamamladı
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Cihan Aydın, Serkan Olguncan, Hakan Yemişken
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Muhammet Taha Şahin, Mocsi, Emirhan Topçu (Dk. 90 Seyfettin Anıl Yaşar), Hojer, Olawoyin (Dk. 82 Mithat Pala), Shelvey, Benhur Keser, Varesanovic (Dk. 90 Sauer), Zeqiri (Dk. 85 Minchev), Gaich
TÜMOSAN Konyaspor: Slowik, Cebrail Karayel (Dk. 85 Kahraman Demirtaş), Damjanovic, Uğurcan Yazğılı, Guilherme, Oğulcan Ülgün, N'Zonzi, Prip (Dk. 69 Cikalleshi), Cicaldau, Ndao, Ethemi (Dk. 79 Moreno)
Sarı kartlar: Dk. 45+1 Muhammet Taha Şahin (Çaykur Rizespor), Dk. 90+1 Moreno (TÜMOSAN Konyaspor)
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı.
Ligin 24. haftasında Çaykur Rizespor ile TÜMOSAN Konyaspor, Çaykur Didi Stadı'nda karşılaştı.
Mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi.
Bu sonucun ardından Çaykur Rizespor puanını 36'ya düşme hattında yer alan Konyaspor ise 22'ye yükseltti.