Cezaevine götürülürken polis otosundan atladılar!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaSon dakika haberi: Cezaevine götürülürken polis otosundan atladılar! - Haberler
ABONE OL

Son dakika haberler... Cezaevine götürülürken kaçan 2 şüpheli ile polis arasındaki kovalamaca kamerada

Bursa'da hırsızlık suçundan tutuklanan iki şüpheli, polis otosuyla cezaevine götürülürken elleri kelepçeli şekilde aracın kapısını açıp kaçtı. Dikkat çeken olayda, şüphelilerden biri kovalamacayla, diğeri de arkadaşının evinde saklanırken yakalandı. Polis ile şüphelilerden biri arasında yaşanan kovalamaca, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi

Son dakika haberi: Cezaevine götürülürken polis otosundan atladılar! - Haberler
Cezaevine götürülürken polis otosundan atladılar!
0:00 / 0:00
DHA

Olay, dün öğle saatlerinde merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Çıkarıldıkları mahkemece `hırsızlık´ suçundan tutuklanan İbrahim Özdemir ve Murat Gül, İlçe Emniyet Müdürlüğü´ne bağlı ekip tarafından polis otosuyla Bursa H Tipi Cezaevi´ne götürülmek üzere yola çıkarıldı.

DHA'nın haberine göre, polis otosunun arka bölümünde oturan elleri kelepçeli 2 şüpheli, araç kırmızı ışıkta durduğunda kapıyı açarak kaçtı.

İki polis memuru da şüphelilerin peşine düştü. Bu sırada polisler, havaya uyarı ateşi açtı. Bölgeye takviye ekipler sevk edildi. Bölgede yapılan aramalarda İbrahim Özdemir, yaklaşık yarım saat sonra bir AVM´nin önünde yakalandı. Özdemir, cezaevine götürüldü.

Murat Gül´ün gidebileceği yerleri araştıran polis ekipleri, akşam saatlerinde bir arkadaşının evine düzenlenen baskınla şüpheliyi yakaladı. Gül de işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

KOVALAMACA KAMERADA

Bu arada, polis ile şüphelilerden biri arasında yaşanan kovalamaca bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde; şüphelinin koşması, polisin havaya ateş açması ve şüphelinin yakalandığı anlar yer aldı.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Vakıflar Genel Müdürlüğü burs sonuçları 2020! VGM yükseköğrenim burs sonuçları açıklandı mı?
GÜNDEMVGM burs sonuçları açıklandı mı?
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Uzaktan eğitimde günde yaklaşık 3 milyon canlı ders yapılıyor
GÜNDEMBakan Selçuk: Uzaktan eğitimde günde yaklaşık 3 ...
SON DAKİKA! Kahreden olay! Sokakta kadına şiddet! - Haberler
GÜNDEMKahreden olay! Sokakta kadına şiddet!
Üç aylar ne zaman başlıyor? Diyanet açıkladı: Üç aylar başlangıcı 2021
GÜNDEMÜç aylar ne zaman başlıyor?
Son dakika: O ilde ateşi 38 derece olanlara 10 gün karantina - Haberler
GÜNDEMO ilde ateşi 38 derece olanlara 10 gün karantina
KOCAYA 22 BIÇAK! Son dakika... "Kanserim çalışmak istemiyorum" cinayeti! - Haberler
GÜNDEM"Kanserim çalışmak istemiyorum" cinayeti! Kocaya 22 ...
AYM'nin 'çoklu baro' iptal başvurusunu ret kararının gerekçesi açıklandı
GÜNDEMAYM 'çoklu baro' reddin gerekçesini açıkladı
KOSGEB KOBİ uzman yardımcısı başvuruları ne zaman? KOSGEB KOBİ uzman yardımcısı başvuru şartları ne?
GÜNDEMKOSGEB 44 KOBİ uzman yardımcısı alacak!
Son dakika haberi: Aracına çarptığı sürücüyü bacağından vurdu! - Haberler
GÜNDEMAracına çarptığı sürücüyü bacağından vurdu!
Mantar taşı başına bela oldu! - Haberler
GÜNDEMMantar taşı başına bela oldu!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X