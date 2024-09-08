Son dakika haberi Cezayir'de seçim sonuçları açıklandı

Cezayir'de Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, yapılan erken seçimlerde cumhurbaşkanlığı seçimlerini yüzde 94,65 ile kazandı.

Cezayir Bağımsız Ulusal Seçim İdaresi Başkanı Muhammed Şerefi, düzenlediği basın toplantısında Tebbun'un oyların yüzde 94,65'ini alarak yeniden cumhurbaşkanı seçildiğini bildirdi.

CEZAYİR SEÇİM SÜRECİ

Cezayir'de 2019 yılında kitlesel halk protestoları sonucu 20 yıllık iktidarı sonrasında istifa etmek zorunda kalan Abdulaziz Buteflika'nın ardından Abdülmecid Tebbun, yapılan seçimlerde oyların yüzde 58'ini alarak ülkenin yeni cumhurbaşkanı olmuştu.

Tebbun, görevini bir dönem daha devam ettirmek için bağımsız adaylığını koyarken; ordu, medya, dini topluluklar, işverenler ve bazı siyasi partilerin desteğini almıştı.

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.