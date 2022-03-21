Charles Leclerc: "Ferrari geri döndü"

Formula 1'de 2020 ve 2021 sezonlarını hayal kırıklığıyla geçiren Ferrari, sezonun açılış yarışı Bahreyn Grand Prix'ine fırtına gibi başladı.

Büyük heyecana sahne olan yarışta Monacolu pilot Charles Leclerc birinci, İspanyol Carlos Sainz ise ikinci sırada yer aldı.

Pol pozisyonunda mücadeleye başlayan İtalyan ekibinin pilotu, hem en hızlı tur zamanını attı, hem de kariyerindeki 3'üncü galibiyetini elde etti.

Leclerc, benzer sonucun en son 2019 Singapur Grand Prix'inde alındığını hatırlattı ve takımın yeniden ilk iki basamakta yarışı bitirmesinin çok değerli olduğunu dile getirdi...

Monakolu pilot, “Daha iyisini umamazdık, bu yüzden evet, son iki yılda bizi desteklemeye devam eden herkese teşekkür ederim. Kolay olmadı ama tekrar zirveye çıkmak inanılmaz." dedi.

Yarışı ikinci sırada bitiren Sainz ise "Ferrari geri döndü. Takım son iki yıldır burada olmalıydı ama sıkı çalışmalarımızın karşılığını alıyoruz" ifadelerini kullandı...

Podyumun son basamağındaki isim olan Mercedes'in rekortmen pilotu Lewis Hamilton'da Ferrari'nin tekrar zirveye oynamasından mutluluk duyduğunu söyledi...

Formula 1'de bir sonraki yarış 27 Mart'ta Suudi Arabistan'da koşulacak.