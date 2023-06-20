Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Politika Son dakika haberi: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Gerekirse 16'lı Masa kuracağım
ABONE OL

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Gerekirse 16'lı Masa kuracağım

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında asgari ücrete ilişkin, "Bugün asgari ücret açıklandı. Beni şaşırtan Türk-İş Başkanı'nın itiraz etmemesi" dedi. Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi konuşan Kılıçdaroğlu, "Dünyada hangi devlet dolar bazında yüzde 40 faiz verir? Verecekler göreceksiniz" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin aydınlığa çıkması için değil Altılı Masa gerekirse 16'lı Masa kuracağım. Bu kabineyi mutlaka göndereceğiz" dedi.

Son dakika haberi: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Gerekirse 16'lı Masa kuracağım
HABERTURK.COM

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"Bir deprem felaketi yaşadık. 50 binin üzerinde insanımız hayatını kaybetti. Birçok depremzedeye elektrik faturaları gelmeye başladı. Bu faturaların gelmesi doğru değil. Türkiye Tek Yürek kampanyası düzenlendi. 115 milyar liranın 74 milyar lirası yatırılıyor. Kim bu parayı ödemeyen? Bu parayı ödemeyen yandaşlar mı? Nerede bu paralar, kim ödemedi bu paraları?

Tutuklu bir arkadaşımız var, TBMM'nin 600 milletvekilinden birisi Can Atalay. Seçimi kazandı, mazbatasını aldı ama yemin edemiyor. Demokrasiye aykırı.

Oylarını 2002'deki rakamlara indirdik. Hala İstanbul'u nasıl alabilirim anlayışı içinde. Şimdi İstanbul'u beşli çeteden temizlemeye çalışıyoruz.

Bugün asgari ücret açıklandı. Beni şaşırtan Türk-İş Başkanı'nın itiraz etmemesi. İşçinin hakkını korumak sendikanın görevi.

"TÜRKİYE'NİN BEKA SORUNU VAR

Beka nedir? Devletin varlığını, saygınlığını koruyacaksınız. Türkiye'de bir beka sorunu var. Son Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan'a oy veren vatandaşlarıma seslenmek istiyorum. Bir; eğer devleti yöneten bir kişi malvarlığı dolayısıyla teslim alınmışsa o kişi teslim alınmış kişidir. İki; ekonomik olarak bağımlıysanız bir beka sorununuz var demektir. Bir borç batağına Türkiye'yi sürüklemek. Üç; İstanbul'da Kaşıkçı cinayeti işlendi. Ama bu dava satıldı.

Dünyada hangi devlet dolar bazında yüzde 40 faiz verir? Verecekler göreceksiniz. Bu beka sorunudur. Türkiye Cumhuriyeti devletinde Hazine ve Maliye Bakanı, Merkez Bankası Başkanı bulamadınız mı? Tefeciler diyor ki 'Bizim söylediklerimizi getireceksin'. Bu kadar ahlaksız ve Türkiye'ye ihanet eden böyle bir siyaset görmedim.

Türkiye'nin aydınlığa çıkması için değil Altılı Masa gerekirse 16'lı Masa kuracağım. Bu kabineyi mutlaka göndereceğiz."

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Kripto para operasyonunda bazı fenomenler de gözaltında!
GÜNDEM Kripto para operasyonunda bazı fenomenler de ...
Son dakika haberleri: Yasa dışı bahis çetesinden 20 milyon liralık vurgun!
GÜNDEM Yasa dışı bahis çetesinden 20 milyon liralık vurgun!
Son dakika haberi: MİT'ten Suriye'de nokta operasyon!
GÜNDEM MİT'ten Suriye'de nokta operasyon!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünya Mülteciler Günü mesajı
GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünya Mülteciler Günü ...
27 kaçak göçmen yakalandı, 19 kaçak göçmen kurtarıldı
GÜNDEM 27 kaçak göçmen yakalandı, 19 kaçak göçmen kurtarıldı
ASGARİ ÜCRET İŞVEREN MALİYETİ 2023 | Asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar, kaç TL oldu?
GÜNDEM Asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?
İstanbul'da kaçak tütün operasyonunda kamu görevlisine gözaltı - En son haberler
GÜNDEM Kaçak tütün operasyonunda kamu görevlisine gözaltı
Son dakika: Ekrem İmamoğlu: Değişim şarttır, değişim iyidir
GÜNDEM İmamoğlu: Değişim şarttır, değişim iyidir
Emekli emniyet müdürüne 'çocuğa cinsel istismar'dan hapis
GÜNDEM Emekli emniyet müdürüne 'çocuğa cinsel istismar'dan ...
İzmir'de 4 kişiyi öldürüp parçalayan cani yakalandı! Sebebi kıskançlıkmış! - Haberler
GÜNDEM İzmir'de 4 kişiyi öldürüp parçalayan cani yakalandı!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.