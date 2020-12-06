Çocuğunu görmeye gitti, kayınpeder kurşun yağdırdı 0:00 / 0:00

İHA

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde boşanma aşamasındaki eşinin yanına giderek çocuğunu görmek isteyen damadı Fikret Demiral'ı silahla vurarak öldüren kayınpeder Mehmet Aydın, adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 14.30 sıralarında Kocaeli'nin Çayırova ilçesi Özgürlük Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi'nde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, Fikret Demiral isimli şahıs, 6 aydır göremediği çocuğunu görmek için boşanma aşamasında olduğu eşinin evine gitti. Bu sırada Demiral ile kayınpederi Mehmet Aydın arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Aydın, yanında taşıdığı silahını çıkararak, damadına doğru 4 el ateş etti. Başına ve çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla yaralanan Demiral, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay yerine gelen polis ekipleri inceleme başlatırken, cinayet zanlısı Mehmet Aydın ise polis merkezine giderek teslim oldu. Daha sonra Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen Mehmet Aydın, yapılan işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.