Cumhurbaşkanı Erdoğan, afet bölgesinde 0:00 / 0:00

AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, orman yangınlarından etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunmak üzere Antalya'ya gitti.

Bugün Kahramanmaraş'ta bir dizi programa katılması öngörülen Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradaki programlarını iptal etti. Öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan Atatürk Havalimanı'na gelen Erdoğan, orman yangınlarından etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunmak üzere Antalya'ya hareket etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Manavgat Gençlik Merkezi'nde brifing ve incelemeden sonra Marmaris'e hareket etmesi bekleniyor.

HAVADAN BÖLGEYİ İNCELEDİ, BİLGİ ALDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınlarından etkilenen bölgelerde yapılan çalışmalara ilişkin de brifing aldı. Bölgede incelemelerde bulunan Erdoğan'a, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Brifingde, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile diğer yetkililer de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gün içinde sosyal medya hesaplarından paylaştığı bilgiyle Antalya, Muğla, Mersin, Adana ve Osmaniye'de orman yangınlarından etkilenen alanların "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildiğini açıklamıştı.