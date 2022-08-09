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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cemevine ziyaret 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / AA

Son dakika... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Mamak'taki Hüseyin Gazi Cemevi'nde Muharrem ayı iftarına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının ardından Hüseyin Gazi Cemevi'ni ziyaret etti.

Erdoğan, burada Alevi ve Bektaşi derneklerinin temsilcileriyle muharrem ayı iftarına katıldı.

Programda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da yer aldı.

CEMEVİ ZİYARETİNDEN İZLENİMLER

Çeşitli yerlerden gelen 100'e yakın dedenin katıldığı ziyarette mersiyeler ve dualar okundu, lokma yenildi.

Erdoğan, cemevlerine yapılan saldırılardan duyduğu üzüntüyü ifade etti, bu olayın peşini bırakmayacaklarını ve sonuna kadar gidip, hesap soracaklarını iletti.

Hz. Hüseyin'in ortak değer ve ortak acı olduğunu ifade eden Erdoğan, birlik ve beraberlik mesajı verdi. "Devlet, Alevi vatandaşlarının yanında" dedi.

Alevi dedesi Hüseyin Öz, Alevi toplumunun taleplerini dile getirdi. Cemevlerine ibadethane statüsü verilmesi talebi üzerine Erdoğan, "Bu konuda adım atılacak" dedi.

"ATATÜRK RESMİ DUVARDAN KALDIRILDI" İDDİASI

"Atatürk'ün resminin cemevi duvarından kaldırıldığı iddiaları üzerine açıklama yapan yetkililer, "Cemevinin tadilatı sonrası duvar rutubetten çatladı. Atatürk ve Hz Ali resimleri bozuldu. Biz de yenilerini çerçeveletip astık." dedi.