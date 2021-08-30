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Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Konuşmasında, "Ülkemiz 5 yıl önce tarihimizin en alçak darbe girişimine şahit olmuştu" diyen Erdoğan, "FETÖ ihanet şebekesiyle bağlantılı 21 bin kişinin ordudan ilişiği kesildi. Dünyada böylesine büyük sarsıntıya maruz kalıp eskisinden güçlü sistemi hayata geçirmiş bir başka ülke de bulunduğunu sanmıyorum" ifadelerini kullandı

Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

"Milli Savunma Üniversitesi'nin tüm mensuplarına böyle pırıl pırıl subaylar yetiştirip ordumuza kazandırdığı için teşekkür ediyorum.

'FETÖ İLE BAĞLANTILI 21 BİN KİŞİNİN İLİŞİĞİ KESİLDİ'

Ülkemiz 5 yıl önce tarihimizin en alçak darbe girişimine şahit olmuştu. FETÖ ihanet şebekesiyle bağlantılı 21 bin kişinin ordudan ilişiği kesildi. Bu darbe girişiminin ardından eğitim kurumlarını içeren reformlar gerçekleştirdik.

Milli Savunma Üniversitesi bugüne kadar 23 bin 433 mezun verdi. Sayı bakımından 15 Temmuz'daki kayıplarımızı fazlasıyla telafi etmiş durumdayız.

Üniversitemiz faaliyete geçtiğinde birinci sınıfta olan öğrencilerimiz bugün mezun oldu. Müfredatından araç gerecine kadar çağın ihtiyaçlarına cevap veren bir eğitim öğretim kurumumuz var. Ara sınıflara öğrenci alım yoluyla TSK'nın personel temininde herhangi bir kesintiye meydan verilmemiştir.

'ATILAN HER ADIM DAHA GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE İÇİN'

Dünyada böylesine büyük sarsıntıya maruz kalıp eskisinden güçlü sistemi hayata geçirmiş bir başka ülke bulunduğunu sanmıyorum.

Ülkemizi daha güçlü, özgüvenli hale getirerek şehitlerimizin kanlarının boşa gitmemesini sağladık. Sürecin de sancıları olmuştur. Milletimiz emin olsun atılan her adım daha güçlü, güvenli, huzurlu müreffeh bir Türkiye içindir.

Ordusu işgal edilmeyen, devşirilmeyen bir ülkenin topraklarının da işgal edilemeyeceği inancıyla askerimizle, eğitimiyle, teknolojisiyle daha da güçleneceğiz.

Türkiye'yi istikrarsız, güvenliksiz, kırılgan ve müdahaleye açık hale getirme gayretleri kuranların heveslerini kursaklarında bırakmaya devam edeceğiz."

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