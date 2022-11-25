Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar 0:00 / 0:00

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü programında açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle; "Dünyanın pek çok yerinde olduğu gibi ülkemizde de kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusunda epey bir mesafe kat ettiğimiz bir gerçektir.

Hep söylediğim gibi kadın insanın yarısıdır. Kadınlara yapılan her bir yanlış uygulamayı doğrudan insanın eşrefi mahlukat sıfatına bir saldırı olarak görüyoruz.

"SEFERBERLİK RUHUYLA ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ"

Bir kadının bile şiddete uğramasına, hele hele cinayete kurban gitmesine asla rıza gösteremeyeceğimiz için mücadelenin çıtasını yükseltmek mecburiyetindeyiz. Kalkınma planlarımızın merkezine, güçlü kadın, güçlü aile, güçlü Türkiye ilkesini yerleştirdik.

Kadına yönelik şiddetin önlenmesi için toplumun her kesimini çalışmalarımızın içine katıyoruz. Ulusal Eylem Planı kapsamında çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Bir seferberlik ruhuyla çalışmalarımıza devam edeceğiz. 2023 yılında mağdurların adalete erişimini kolaylaştıran uygulamalarımızı sürdüreceğiz."

HDP'YE SERT ELEŞTİRİ

Terör örgütlerinin son dönemdeki saldırılarında hayatını kaybeden 8 vatandaşımızdan ikisi kadın öğretmendir. Bu vesile ile Arzu ve Ayşenur öğretmenimiz ile Aybüke öğretmenimizi rahmetle yad ediyorum.

Terör örgütleri söz konusu olduğu zaman Kandil'e kadar çıkan batılı STK'lar, Diyarbakır Annelerini ziyaret etmemişlerdir. Söz konusu Türkiye olunca timsah gözyaşları kabilindeki kınama mesajları dışında ne siyasetçilerden ne STK'lardan ne medyadan kayda değer bir ses çıkmıyor.

Genç kızlarımızı kandırıp dağlarda ölüme sürükleyen terör örgütünün parlamentodaki uzantılarını asla görmezden gelemeyiz.

Parlamentoya öyle ya da böyle girip dağlarda teröristlerle kol kola dolaşanlar, bu milletin temsilcisi olamaz.

Kadın ve çocuk katillerinin yakasına yapışmazsak, bırakınız ülkeyi yönetme sorumluluğumuzu, en temel insani vazifeyi yerine getirmiş olamayız.

"MAZLUMLARI KORUMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Çok çalışacağız. 2023 bunlar için bir son olacak. Benim buna inancım var. Ülkemizde misafir ettiğimiz çok büyük çoğunluğu kadın ve çocuk olan mazlumları korumaya da devam edeceğiz."