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Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim rakibimiz rehavettir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması'nda açıklamalarda bulundu. Konuşmasında, "14 Mayıs'ta sadece Türk demokrasisinin gücünü görmedik pek çok algı balonunun patlamasına da şahitlik ettik" diyen Erdoğan, "Unutmayın 28 Mayıs'ta bizim rakibimiz asla CHP Genel Başkanı değildir. Bizim rakibimiz rehavettir. Sandıklara giderek oyumuzu kullanacak, irademizi göstereceğiz. Rehavete kapılmak yok. Zaten öndeyiz diyerek zafer sarhoşluğuna izin vermeyeceğiz" ifadelerine yer verdi

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
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HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Keçiören'de Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması'nda açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: "Keçiörenli kardeşlerimiz dualarıyla zaten hep yanımızdaydı. Bu dik duruşlarıyla beraber Keçiören'in pazar gününe aynı dik duruşuyla hazırlandığını görüyorum. Keçiören pazara hazır mı? Kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Ben size inanıyorum ve pazar günü bay bay Kemal'e gereken dersi vereceksiniz.

"MECLİS'TE CUMHUR İTTİFAKI BİR ZEMİN OLUŞTURDU"

Türkiye ortalamasının üzerinde bir oranla bize destek veren Keçiörenli kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Dün Sivas'taydık ve 100 bin kişi vardı. Parlamentoda 323 milletvekiliyle Cumhur İttifakı bir zemin oluşturdu. Yani yasama organı olarak Cumhur İttifakı olarak biz varız. Milletimiz Cumhur İttifakı ile yola devam dedi. Milletimiz o eski günlere geri dönme teklifini reddetti. 21 yılı farklı bir şekilde devam ettireceğiz. Farklı bir şekilde Türkiye Yüzyılı'nı kuracağız.

Hesap uzmanı ya bay bay Kemal. Bir puanla ondan yaklaşık 40 milletvekilini aldılar. Bu nasıl bir hesap. Kardeşim bunlar talimatı nereden alıyor Kandil'den alıyor? Biz nereden alıyoruz, biz Allah'tan alıyoruz milletimizden alıyoruz. Bizim farkımız bu. Ne diyor bay bay Kemal? Londra'dan 300 milyar dolar getirecekmiş. Ya sen hesap uzmanı olsan ne yazar. Bunlar otellerin lobilerinde IMF komiserleri ile görüştüler. Bu görüşmelerde bize tavsiye de bulundular. IMF'den borç alın dediler. Biz ne dedik hayır dedik.

"BİZİM RAKİBİMİZ REHAVETTİR"

Meclis'te oluşan tabloyu güçlendirerek 28 Mayıs'a taşımamız gerekiyor. Yasama ile yürütmenin uyum içinde çalışması çok önemli. Hizmetlerde bir aksama yaşanmaması için çok önemli. Türkiye eskiden devlet organları arasındaki çatışmalardan çok çekti. İstikrarsızlığın bedelini tüm Türkiye ödedi. Esnafımız iş yapamadı. Turizmcimiz iş yapamadı.

Unutmayın 28 Mayıs'ta bizim rakibimiz asla CHP Genel Başkanı değildir. Bizim rakibimiz rehavettir. Sandıklara giderek oyumuzu kullanacak, irademizi göstereceğiz. Rehavete kapılmak yok. Zaten öndeyiz diyerek zafer sarhoşluğuna izin vermeyeceğiz.

"14 MAYIS'TA PEK ÇOK ALGI BALONUNUN PATLAMASINA DA ŞAHİTLİK ETTİK"

14 Mayıs'ta sadece Türk demokrasisinin gücünü görmedik pek çok algı balonunun patlamasına da şahitlik ettik. Tüm siyasi partilerden vatandaşlarımız olgunluk içinde oyunu kullandı. Türk milleti rekor bir oranla iradesini ortaya koydu.

"BUNLARIN MİLLİYETÇİLİĞİ DE SAHTE"

Benim vatansever tüm kardeşlerim inanıyorum ki pazar günü bunlara gereken dersi sandıkta verecektir. Ya bay bay Kemal sen ne zaman milliyetçi oldun. Bunlar böyle akşam başka sabah başka. Bunların her işleri gibi vatanperverliği de milliyetçiliği de sahte. Doğu'da PKK'ya çiçek atıp Ankara'da vatan millet diyerek kimseyi kandıramazlar."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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