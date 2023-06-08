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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 Millet Bahçesi Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle: "Açılan millet bahçeleri afetlerde toplanma alanı da olacaktır. Bizler her iş de olduğu gibi kendimizle yarışıyoruz. Hedefimizi 81 milyon metrekareden 100 milyon metrekareye çıkardık, millet bahçesi sayımızı 500 olarak güncelledik. Toplam 189 millet bahçemizi hizmete aldık.

Bu alandaki vizyon projemiz Atatürk Havalimanı'na yapılan millet bahçesidir. İstanbul Atatürk Havalimanı ile birlikte yapımı devam eden millet bahçelerinin tamamlanmasıyla 81 vilayetin tamamının çehresinin değişeceğini düşünüyorum.

"KENTSEL DÖNÜŞÜMDE DAHA KARARLI ADIMLAR ATACAĞIZ"

Çevre Haftası'nın teması 'temiz dünya temiz deniz'dir. 2017'de yüzde 13 olan geri kazanım oranını 2022 yılında yüzde 30'un üzerine çıkardık. Bizim görevimiz ormanların sayısını artırarak geleceğe nefes olmaktır. Yarın kıyametin kopacağını bilsek dahi elimizdeki fidanı toprağa dikerek mesuliyetimizi yerine getiririz.

Öte yandan kentsel dönüşüm projelerinin ne kadar önemli olduğunu yine deprem felaketiyle yakından gördük. Kentsel dönüşüm projelerinin önünün kesildiği bölgelerde üzüntümüz katlanarak arttı. Bu açıdan kentsel dönüşümde daha kararlı adımlar atacağız."