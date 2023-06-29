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Haberler Gündem Politika Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memur ve emekli maaşı mesajı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memur ve emekli maaşı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Memur ve emekli maaşlarıyla ilgili düzenlemeyi bayram sonrası sonuçlandıracağız" dedi. Erdoğan, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına da tepki göstererek, "Tepkimizi en güçlü şekilde ortaya koyacağız" ifadelerini kullandı

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memur ve emekli maaşı mesajı
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HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla AK Parti İstanbul teşkilatına seslendi. Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"Türkiye olarak tahrik siyasetine de boyun eğmeyeceğiz. Buna izin verenler emellerine ulaşamayacak. Terör örgütleriyle ve İslam düşmanlarıyla kararlı mücadele edilinceye kadar tepkimizi en güçlü şekilde ortaya koyacağız.

"319 BİN KONUTU 1 SENEDE TESLİM EDECEĞİZ"

Geride bırakacağımız en büyük mirasın tüm insanlığa kazandırdığınız eserler olduğunun şuuruna varıyoruz. Bayram günleri özellikle depremzedelerimizle dayanışmamızı göstermek için eşsiz fırsatlardır. Hep beraber bu fırsatı değerlendirmemiz gerektiğine inanıyorum. Yürekleri yanan kardeşlerimize yalnız olmadıklarını hissettirmeliyiz. Belediyelerimiz ve STK'larımızla depremzedelerimizin yanındayız. Bir sonraki bayramı afetzede kardeşlerimizin yeni yuvalarında geçirmesi için gece gündüz çalışıyoruz. 319 bin konutun inşasını 1 sene içinde bitirerek bu hedefimizi gerçekleştireceğiz.

Seçimlerin ardından kolları sıvadık. Güçlü bir kabine kurduk. Meclis ve genel merkezdeki görevlendirmeleri neticelendirdik. İki kabine toplantımızda önümüzdeki dönemde atacağımız adımları belirledik. Birileri koltuk kavgasından başlarını kaldıramazken biz verdiğimiz sözleri yerine getirmeye başladık. Memur ve emekli maaşlarıyla ilgili düzenlemeyi bayram sonrası sonuçlandıracağız.

ENFLASYON, TERÖR...

14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimleriyle milletimiz bize güvenini göstermiştir. Muhalefet cephesinde yaşananlar karşımızdakilerin çaplarını ve ufuklarını ortaya koymuştur. Seçim sonucunun faturası hala depremzedelere kesiliyor. Muhalefete baktığımızda sorumluluğumuzun ne kadar büyük olduğunun farkındayız. Ne yapılacaksa yine bizler yapacağız.

85 milyon umudunu bize bağlamıştır. Enflasyondan vatandaşın lokmasına el uzatanlara kadar çözümün adresi biziz. Milletin kanını emen terör belasını bitirecek iradenin sahibi biziz. Ülkemizi şahlandıracak kadro, azim bizdedir.

Hiçbirimizin zafer sarhoşluğuna kapılma hakkı yoktur. Kibir, böbürlenme bizim partimizde kendisine yer bulamaz. 21 yılda elde ettiğimiz 17'nci zafer sonrası bize yakışan tevazu, samimiyet, tebessümdür, anlayıştır, hoşgörüdür.

YEREL SEÇİM MESAJI

Her vatandaşımızı Türkiye Yüzyılı'na inandıracak adımlar atmamız lazım. 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak mahalli idareler seçimlerine sizden bu anlayışla, şimdiden çok sıkı şekilde hazırlanmanızı bekliyorum. İstanbul'u 4 yıldır esir alan algı belediyeciliğinin bu güzel şehre verdiği zararları görünce içim kan ağlıyor. Muhalefetin yönettiği diğer il ve ilçeler de kan kaybediyor.

31 Mart seçimleri, 30 yıl önceki 1994 seçimleri gibi belediyecilikte yeni bir milat olacaktır. 94 ruhunu dirilterek şehirlerimize karabasan gibi çöken fetret devrine son vereceğiz.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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