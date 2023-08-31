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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

        Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu Komutanlığı Diploma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde konuştu. Açıklamasında KKTC'deki BM ile yol gerilimine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "KKTC'de Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin Akdeniz'deki hukukunu sonuna kadar savunuyoruz" dedi. Erdoğan ayrıca, "Türkiye olarak ortak paydada buluşabilmeliyiz" ifadesine yer vererek, "Her konuda aynı düşünmesek dahi aynı yöne bakmayı başarabilmeliyiz" şeklinde konuştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.08.2023 - 15:56 Güncelleme: 31.08.2023 - 16:28
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC açıklaması
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu Komutanlığı Diploma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde konuştu.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle; "Bu önemli yıl dönemlerini milletimizin maziden maziye giden yolculuğunun kilometre taşlarından biri haline getirmeliyiz. Gelecek asırdaki yol haritamızı şekillendirmemiz önem arz ediyor. Milletimizin, karşılaştığı onca badire ve ihanete rağmen asırlardır olan vasfı birliğine ve kardeşliğine sahip çıkmasıdır. 15 Temmuz'da hep birlikte bir kez daha gördük.

        "TÜRKİYE OLARAK ORTAK PAYDADA BULUŞABİLMELİYİZ"

        Her konuda aynı düşünmesek dahi aynı yöne bakmayı başarabilmeliyiz. Türkiye olarak ortak paydada buluşabilmeliyiz. Deniz Harp Okulu'muzun bugünlere gelmesinde emeği olan herkesi şükranla anıyorum. 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında hayata geçirdiğimiz reformlar burada da hamd olsun meyvesini vermiştir.

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        "VATANA HİZMET GÖREVİNİ EN İYİ ŞEKİLDE YAPARAK OLUR"

        Geçmişte hem demokrasimize hem de ordumuzun imajına zarar veren durumlarla karşılaşmıştık. Bunların bir daha yaşanmaması için gerekli tedbirlerimizi aldık alıyoruz. Türkiye'nin ne 27 Mayıs ne 12 Eylül ne de 15 Temmuz benzeri vakalara tahammülü yoktur. Vatana hizmet görevini en iyi şekilde yaparak olur. Devlet kurumlarının artık başarılarıyla gündeme geldiğini görüyoruz.

        "GEREKTİĞİNDE ALEYHİMİZE OLAN OYUNLARI DA BOZAN BİR ÜLKEYİZ"

        Rusya-Ukrayna arasında patlak veren anlaşmazlıkla dünyanın gözü Karadeniz'e çevrildi. Türkiye stratejik coğrafyada, diplomasi, ekonomi ve siyasi hamleleriyle kendinden söz ettirmektedir. Şu anda kendi savaş gemisini inşa ve idame edebilen 10 ülkeden biriyiz. İHA, SİHA ve taarruz uçaklarımızın iniş ve kalkış yapabileceği bir gemiye sahip olduk. Sadece oyun kuran değil, gerektiğinde aleyhimize olan oyunları da bozan bir ülkeyiz.

        KKTC AÇIKLAMASI

        Milli güvenliğimize yönelik her türlü girişimi boşa çıkarırken bölgemizde barış ve güvenin tesisi için çaba sarf ediyoruz. Ne baskılar karşısında uysal bir koyun olacağız ne de gereksiz maceralar peşinde koşacağız. Türkiye'ye ve necip Türk milletine yakışan ne ise onu yapacağız."

        Konuşmasında KKTC'deki BM ile yol gerilimine de değinen Erdoğan, "KKTC'de Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin Akdeniz'deki hukukunu sonuna kadar savunuyoruz" ifadelerini kullandı.

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