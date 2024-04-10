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        Haberler Gündem Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı - Son dakika haberi

        Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı

        Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimizin ve İslam âleminin mübarek Ramazan Bayramı'nı canıgönülden tebrik ediyorum. Bayramın ülkemiz, milletimiz, İslam dünyası ve tüm insanlık için barışa, huzura, esenliğe vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.04.2024 - 10:40 Güncelleme: 10.04.2024 - 10:45
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından bayram mesajında bulundu.

        Erdoğan mesajında şunları kaydetti: "Milletimizin ve İslam âleminin mübarek Ramazan Bayramı’nı canıgönülden tebrik ediyorum. Bayramın ülkemiz, milletimiz, İslam dünyası ve tüm insanlık için barışa, huzura, esenliğe vesile olmasını diliyorum."

        Fotoğraf: AA

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