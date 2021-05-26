Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan: Haziran ayında normalleşmeyi temin etmeyi planlıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD merkezli şirketlerin üst düzey yöneticilerinin iştirakiyle çevrimiçi gerçekleşen toplantıda yaptığı konuşmada, Kovid-19'la mücadeleye ilişkin, "Haziran ayında yoğun bir aşılama kampanyası yürüterek, ülkemiz genelinde normalleşmeyi temin etmeyi hedefliyoruz." dedi.

İHRACAT

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yüzde 1,8'lik oranla Çin'in ardından G20 içerisinde en yüksek büyümeyi kaydeden ülke olduk." diye konuştu.

Erdoğan, "2021 yılının ilk dört ayında ihracatımız, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 45 artarak 4 milyar 272 milyon doları buldu." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "(Kovid-19) Salgının yol açtığı belirsizliklere rağmen Türkiye'ye olan yatırım talebinde ciddi bir artış gözlemliyoruz." şeklinde konuştu.

ABD İLE TİCARET HACMİ

Erdoğan, "(ABD ile) 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize ulaşmak için samimi, saygılı, ortak çıkarlara ve değerlere dayanan bir yaklaşıma ihtiyaç duyuyoruz." diye konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Üç kıtanın kalbi konumundaki Türkiye'yi küresel bir üretim ve teknoloji üssü haline getireceğimize inanıyorum." dedi.

Erdoğan, "Sayın Biden ile NATO zirvesinde gerçekleştireceğimiz görüşmenin yeni dönemin habercisi olacağına inanıyorum." şeklinde ifade etti.

ÇELİK VE ALİMİNYUM SEKTÖRÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Çelik ve alüminyum sektöründeki ilave tarifeler, Türkiye'nin genelleştirilmiş tercihler sistemi dışında bırakılması, Türkiye menşeli ihraç ürünlerine yönelik anti-damping önlemleri gibi adımlar bize yakışmıyor. Bu konularda ABD'den daha yapıcı hareket etmesini bekliyoruz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Teşvik sistemimizi sadeleştirerek, yatırımcıların teşviklerden daha kolay yararlanmasını sağlayacağız." diye konuştu.

Erdoğan, "Ülkemizin teknolojik dönüşümünü hızlandıracak, istihdam oluşturacak ve cari dengemize pozitif katkı sağlayacak projelere özel önem veriyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejisi Belgesi'ne ilişkin "Yakında belgemizi milletimiz ve uluslararası yatırımcılarla paylaşacağız." ifadesini kullandı

Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"YOĞUN AŞILAMA KAMPANYASI İLE NORMALLEŞMEYİ HEDEFLİYORUZ"

"Dünya ekonomileri birkaç istisna dışında çok ciddi daralmalar yaşadı. Bilhassa havacılık, turizm, hizmetler sektöründe faaliyet gösteren şirketler salgına alınan tedbirlerden olumsuz etkilendi. Salgın döneminde yaşanan sıkıntıların, güvenlik zafiyetleri hiçbiri Türkiye'de yaşanmadı. Salgına karşı en etkili yöntem olan aşı konusunda 29 milyon doza yaklaştık. Özellikle Haziran ayında yoğun aşılama kampanyası yürüterek ülkemiz genelinde normalleşmeyi temin etmeyi hedefliyoruz.Dünyada birçok ekonominin adeta durma noktasına geldiği dönemde hem kamu hem özel sektör yatırımları sürdürdük. Salgın Türkiye'nin önünde yeni fırsat pencerelerini açılmasını sağladı. Salgın döneminde birçok firmamız daha önce hiç varlık göstermediği ya da kısıtlı pazar payının olduğu ülke ve bölgelere açılma imkanı buldu. Ekonomimiz 2020 yılını büyümeyle kapattı. Yüzde 1,8'lik oranla Çin'in ardından G-20'nin içerisinde en yüksek büyümeyi kaydeden ülke olduk.

"TÜRKİYE'YE OLAN YATIRIM TALEBİNDE CİDDİ BİR ARTIŞ GÖZLEMLİYORUZ"

Geleneksel ihracat pazarlarımızda ciddi ekonomik küçülme ve dış talep daralmasına rağmen 170 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaştık. Türkiye ile ABD arasındaki ticaret hacmi yüzde 4 artışla 21 milyar doları aştı. Ekonomide taşlar yerine oturdukça Türkiye'nin yakaladığı ivmenin hızı da artıyor. 2021 yılının Ocak-Nisan döneminde ihracatımız geçen seneye göre yüzde 33,1 artışla 68 milyar 752 milyon dolara çıktı. 2021 yılının ilk 4 ayında ihracatımız önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 45 artarak 4 milyar 272 milyon doları buldu. Öncü veriler ilk çeyrekte de çok güçlü bir büyüme oranını yakalayacağımıza işaret ediyor. Sanayi üretimimiz birinci çeyreğinde yüzde 12,3 arttı. Salgının yol açtığı belirsizliklere rağmen Türkiye'ye olan yatırım talebinde de ciddi bir artış gözlemliyoruz.

"TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİNDE CİDDİ BİR İŞBİRLİĞİ MEKANİZMASI VAR"

Uluslararası yatırımlar Türkiye'ye 8 milyar doğrudan yatırım çekmeyi başardı. ABD'nin doğrudan yatırımları 13 milyar dolara, Türk firmaların ABD'deki yatırımları 7.2 milyar dolara ulaştı. Türkiye'ye ve Türk ekonomisine güvenen ABD'li firmalara ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. ABD ile uzun yıllara sari köklü çok boyutlu müttefiklik ilişkimizi önemsiyoruz. Zaman zaman yaşanan fikir ayrılıklarına rağmen ortaklığımız ve müttefiklik ilişkimiz her türlü badirenin üstesinden gelmeyi başarmıştır. Amerika ile Suriye'den Libya'ya, ticaretten yatırıma kadar ciddi bir işbirliği mekanizmamız bulunuyor. Ekonomik Ortaklık Konseyi, Ekonomi ve Stratejik İşbirliği çerçevesi gibi mekanizmaları devreye almamız gerekiyor. 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize ulaşmak için samimi, saygılı, ortak çıkar ve değerlere dayanan yaklaşıma ihtiyaç duyuyoruz.

"ULUSLARARASI ŞİRKETLERE DAİMA DESTEK OLDUK"

Çelik ve alüminyum sektöründeki ilave tarifeler Türkiye'nin genelleştirilmiş tercihler sistemi dışında bırakılması, anti damping önlemleri gibi adımlar bize yakışmıyor. Başkan Biden'ın 1915 olayları hakkında yaptığı açıklama ilişkilerimize ilave yük getirse de, sayın Biden ile NATO zirvesinde gerçekleştireceğimiz görüşmemizin yeni dönemin habercisi olacağına inanıyorum. Şimdiye kadar karşılaştığımız çeşitli haksızlıklara rağmen siyasetin, yatırım ve ticari ilişkilerimize zarar vermemesi için azami hassasiyet gösterdik. Ülkemize yatırım yapan, istihdam oluşturan, ekonomik kalkınmamıza katkı sağlayan uluslararası şirketlere daima destek olduk.

"HUKUK VE ADALET REFORM ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ"

Salgın döneminde dahi ticarette korumacı politikalara asla başvurmadık. Yabancı sermaye düşmanlığı, yabancı karşıtlığı, antisemitizm, ırkçılık gibi çarpık zihniyetlerin toplumumuzda zemin bulmasına hiçbir zaman fırsat vermedik, vermeyiz. Son 19 yıldır reform gündemimizden asla kopmadı. Sorunların üzerine nasıl çözüm odaklı gitmişsek, bugün de aynısını yapıyoruz. Değişen şart ve ihtiyaçlara göre ekonomi, özgürlük, hukuk ve adalette reform çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.

İnsan Hakları Eylem Planı ile ekonomide reform paketimizi kamuoyuna sunduk. Yeni sivil bir anayasa hedefimizi ilan ettik. Böyle ülkemizin ihtiyaç duyduğu katma değerli yatırımları tanımladık. Kurumlarımıza düşen sorumlulukları belirledik. İnşallah yakında belgemizi de milletimiz ve uluslararası yatırımcılarla paylaşacağız.

Yatırımcıların teşviklerden daha kolay yararlanmasını sağlayacağız. Yatırımları miktar olarak arttırırken teknolojik dönüşümü hızlandıracak cari dengemize pozitif katkı sağlayacak projelere özel önem veriyoruz. Ticaret Bakanlığımız, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Dijital Dönüşüm Ofisimiz yeni yatırım projelerimizde sizlere her türlü desteği vermeye hazırdır."