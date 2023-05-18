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Haberler Gündem Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan depremzelere mesaj: Devlet-millet dayanışmasıyla yaralarımızı hep birlikte saracağız - Son dakika haberler
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Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan: Devlet-millet dayanışmasıyla yaralarımızı hep birlikte saracağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Devlet-millet dayanışmasıyla inşallah yaralarımızı hep birlikte saracağız. Depremzede kardeşlerimizi sahipsiz bırakmayacak, yanlarında olmayı sürdüreceğiz" paylaşımında bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan depremzelere mesaj: Devlet-millet dayanışmasıyla yaralarımızı hep birlikte saracağız - Son dakika haberler
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Meclis seçiminin Cumhur İttifakı’nın zaferiyle sonuçlanması, Cumhurbaşkanı seçiminde de açık ara bir farkın ortaya çıkması; CHP Genel Başkanı'nın ve yönetiminin dengesini iyice bozdu" paylaşımında bulundu.

Erdoğan açıklamasında şunları kaydetti: "14 Mayıs gecesi, sonuçları bildikleri halde televizyon ekranlarında sahneledikleri 'kazandık' tiyatrosunu hep birlikte takip ettik.

"SANDIĞIN RENGİ BELLİ OLDUKÇA YALANLARI ORTAYA ÇIKTI"

Sandığın rengi belli oldukça yalanları ortaya çıktı. Buna rağmen, ne bilerek yanlış yönlendirdikleri seçmenlerinden ne de kamuoyundan çıkıp özür dahi dilemediler.

Aynı zihniyetin şimdi de oyunu alamadıkları vatandaşlarımıza yönelik; bırakınız siyaseti, insani değerlerle bağdaşmayan saldırılarına şahit oluyoruz.

Bu çevreler, deprem bölgesine gönderdikleri yardımları kesmekten otellerdeki depremzedeleri kapı dışarı etmeye kadar her türlü vicdansızlığı sergiliyorlar. Sosyal medyada yürütülen çirkin kampanyaları saymıyorum bile. Biliyorum, yakınlarını kaybeden yüreği yaralı afetzedelerimiz yaşananlardan çok rahatsız oluyor. Bu pervasızlıklardan, hangi partiye oy verirse versin 85 milyonun tamamı üzüntü duyuyor. Kimse endişelenmesin, bu kötülük furyası karşısında hiçbir vatandaşımız umutsuzluğa kapılmasın.

Milletimizin ve insanlığın ortak vicdanını yere düşürmemek, bizim asli görevimizdir. Devlet-millet dayanışmasıyla inşallah yaralarımızı hep birlikte saracağız. Depremzede kardeşlerimizi sahipsiz bırakmayacak, yanlarında olmayı sürdüreceğiz."

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