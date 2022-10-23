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Haberler Gündem Politika Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır Anneleri ile buluştu - Güncel haberler
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Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır Anneleri ile buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır Anneleri ile bir araya geldi. Görüşmede, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve oğlunu terör saldırısında kaybeden AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat da hazır bulundu

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır Anneleri ile buluştu - Güncel haberler
AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dağa kaçırılan çocukları için evlat nöbeti tutan Diyarbakır anneleriyle bir araya geldi.

Erdoğan, İstasyon Meydanı'nda düzenlenen, "Diyarbakır Çevre Yolu, TOKİ 1525 Konut, 17 İşyeri, 1 Cami ve Büyükşehir Yatırımları ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni"ndeki konuşması öncesinde, alanda bulunan Diyarbakır anneleriyle görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan anneleri dinledi ve bir süre sohbet etti.

Görüşmede, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve oğlunu terör saldırısında kaybeden AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat da hazır bulundu.

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