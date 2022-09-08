Cumhurbaşkanı Erdoğan Hırvatistan'da 0:00 / 0:00

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel uçak "TUR" ile Balkan turunun son durağı Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'e geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan için Hırvatistan Cumhurbaşkanlığı Ofisi’nde resmi karşılama töreni düzenlendi. Resmi karşılama töreninin ardından Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic'le baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirecek.

Anlaşmaların imza töreninin ardından Erdoğan ve Milanovic ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Erdoğan, ziyareti sırasında Sisak'ta İslam Kültür Merkezi'nin açılışını da yapacak. Zagreb'de Vatan Anıtı'na Çelenk Koyma Töreni'nin ardından Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic'i kabul edecek Erdoğan, Türkiye-Hırvatistan İş Forumu'na ve Cumhurbaşkanı Milanovic tarafından onuruna verilecek resmi akşam yemeğine katılacak.