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Haberler Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan: Masanın 7 ayağının hepsi de birbirine dolaşmış
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Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'de: Masanın 7 ayağının hepsi de birbirine dolaşmış

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gündoğdu Meydanı'ndaki İzmir mitinginde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Millet İttifakı'na yönelik olarak "Bu masa öyle bir masa ki, görünürdeki 7 ayağının hepsi de birbirine dolaşmış durumda. Birinin söylediğini öteki yalanlıyor. Böyle masa olur mu?" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Masanın 7 ayağının hepsi de birbirine dolaşmış
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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar;

Son birkaç gündür doktor tavsiyesiyle programlarıma katılamamıştım. Ankara'dan canlı bağlantı ile katıldığımız programlar oldu. Bugün İstanbul Yeşilköy'de bugün 360 bin kişi ile bir aradaydık. Muhteşem bir katılım vardı, heyecan vardı. Çünkü gençlik kiminle, nerede, nasıl yürüyeceğini biliyor. Ardından da soluğu İzmir'de aldık.

"KALAN 2 HAFTADA DURMAK YOK, YOLA DEVAM"

Biz 21 yıldır ülkemizi Dadaloğlu'ndan aldığımız ilhamla yürüyerek bu günlere geldik. Vesayetin tehditlerinden korkmadık. Terör örgütünün saldırılarından ürkmedik. Kardeşlerim, soruyorum: Kandil'in parlamentodaki temsilcileri ile parlamento içinde ve kapalı kapılar ardında acaba Bay Bay Kemal ne görüştü açıklasa ya! Sevgili kardeşlerim İzmir'e böyle birisi yakışıyor mu ya? Öyleyse bu seçim, 14 Mayıs Bay Bay Kemal'i uğurlama seçimi olmalı. Bunu yapmaya hazır mıyız? Öyleyse kalan şu 2 haftada durmak yok, yola devam.

"MUHTEŞEM KALABALIĞI GÖRÜYORUM, İZMİR KARARINI VERMİŞ"

Ben bugün bu muhteşem kalabalığı görünce inanıyorum İzmir kararını vermiş.

Konuşuyor sürekli bir şey söylüyor. Diyor ki "İzmir daha iyisine layık." Öyle demiyor mu? Peki, İzmir'in Büyükşehir Belediyesi sende. Her yağmurda İzmir ne hale geliyor öyle değil mi? Peki İzmir'e AK Parti'nin getirdikleri ortadayken böyle nankörlük olur mu? Biz kaç saatte İzmir'e geliyorduk. 7,5 saatte. Şimdi? 3 saat 15 dakikada. Manisa'da o geçitler neydi? Açtık mı yolları? Rahatlıkla İzmir-Manisa arasını açtık mı? Neden? İzmir'e bu yakışırdı da ondan. Bunları yapan biziz. Yolları açan biziz.

Geldik dedik ki İzmir'e bu havalimanı olmaz. Menderes Havalimanı'nı İzmir'e kim yaptı? Bay Kemal sen neredeydin? İzmir'de stadyumlar noktasında sıkıntılar vardı. Stadyumlar yaptık mı? Gençliği bunlarla hareketlendirdik mi? Yaptık, yapacağız da.

Sağlıkta da yaptık mı? Yaptık. Biz ne gerekirse yaptık Bay Kemal. Sen İzmir'i çöpten çukurdan çıkaramadın. Biz hep çalıştık. Daima yolumuza devam ettik.

"TGC ANADOLU ALSANCAK'A GELİYOR"

Geçtiğimiz 20 yılda ülkemizin hanesinde asırlara bedel kalkınmaları kazandırdık. TCG Anadolu Alsancak Limanı'na geliyor. Son haftayı buraya ayırdık. Dedik ki finali burada yapalım. Gezmeyi unutmayın her zaman bu fırsatı yakalayamazsınız.

"MASANIN TÜM AYAKLARI BİRBİRİNE DOLAŞTI"

Bakın 7'li masa değil bakın 9'lu masa olarak arz eyledi. Bu masadan ne çıkar? Belediye başkanları var mı masada? PKK'nın parlamentodaki uzantısı var mı masada? Daha önce de 6 vardı. Ya düşünün bu masadan ne çıkar? Bay Kemal herkese bir cumhurbaşkanlığı yardımcılığı hediye etti. Böyle ülke yönetilir mi? Bu millet bu muhteşem katılım sana "Yürü Kemal" demeyecek. Masanın tüm ayakları birbirine dolaşmış durumda. Bu masa öyle bir masa ki, görünürdeki 7 ayağının hepsi de birbirine dolaşmış. Birinin söylediğini öteki yalanlıyor. Birinin yücelttiğini öteki yerin dibine sokuyor. Ya böyle masa olur mu? Hangi masadan böyle eğri büğrülük olur. Biri HDP'ye söz verildiğini söylüyor. Kandil ne diyor? Oyumuz Kılıçdaroğlu'na diyor. Kandil nedir? Benim İzmirli kardeşlerim Kandil'e evet der mi ya? Ama bunun en güzel cevabı nasıl verilecek? 14 Mayıs'ta sandıkta verilecek. Çalışıyoruz, durmuyoruz ve 14 Mayıs'ta bunları sandığa gömüyoruz.

"BULDUYSAN AL PARAYI GETİR, VERECEKSEN MERKEZ BANKASI'NA VER"

Biri tefecilerden 300 milyar dolar bulduk hemen getireceğim diyor. Bıktık bu yalanlardan. Bulduysan getir, al getir. Biz sana neden getirdin mi dedik? Vereceksen Merkez Bankası'na ver, diğer bankalara vereceksen onlara ver. Ama yalan söyleme. Bunlar esrar, eroin kaçakçısı. Yalanları söylüyor.

Öteki "Bu para 10 yılda gelir" diyor, beriki başka söylüyor. Biri "Savunma sanayi projelerini askıya alacağım, sınır ötesindeki askerleri çekeceğim" diyor, diğer başka diyor. Biri ne diyor "LGBT'nin başımızın üzerinde yeri var" diyor, diğeri "Olmaz" diyor. Kardeşlerim bu ülkenin aile birliği sağlamdır sağlam. Bu ülkeden LGBT çıkmaz. Biz aile birliğimizi kirletmeyiz. Velhasıl her biri ayrı telden çalıyor. Kumar masası dedikleri rulet masası çıktı, ha bire dönüyor nerede duracağı belli değil.

"BUNLAR SADECE YIKMAK VE KANDIRMAK İÇİN SÖZ VERİYOR"

Böylesine çarpık çurpuk masa olur mu? Buradan İzmir'den tam anlayacakları dilden soruyorum: Siz ne ayaksınız? Ama milletim 14 Mayıs'ta buna verecek cevabı.

İzmir, 14 Mayıs'ta çocuklarımızın geleceğine sahip çıkıyor muyuz? 14 Mayıs'ta kazanımlarımızı daha da ileri taşıyor muyuz? 14 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı'nın inşası için bismillah diyor muyuz? 14 Mayıs'ta yola devam diyor muyuz? Allah hepinizden razı olsun.

20 yıldır sadece hizmet siyaseti yaptık. Kimsenin özgürlüğünün çiğnenmesine hayat biçimine karışılmasına müsaade etmedik. Siz bakmayın bugün birilerinin köken istismarı ile Türkiye'yi eskiye döndürme sevdasına. O günler geride kaldı. Böyle bir teşebbüse gençlerimiz asla izin vermez. Bu bugüne kadar hiçbir eser kazandırmamış çapsızların son çırpınışları.

Gerçi haklarını yemeyelim, yalana iftiraya gelince bunların üstüne yok. Belediyeye ulaşımı sütü bedava yapacaklarını söylemişler miydi? Hatta çiftçiye bedava traktör dağıtacaklardı. Verdikleri sözlerden yerine getirdikleri var mı? İzmir her yağmurda sele teslim oluyor mu? Bunların başlayıp bitirdikleri kentsel dönüşüm projeleri var mı? Vardı olduğu gibi kaldı değil mi? Buna karşılık biz söz verdiğimiz sürede teslim ettik mi? 58 bin 722 bağımsız bölümün kentsel dönüşümünü yaptık mı? İzmir'in kentsel dönüşümünü tamamlayacak olan da yine biziz biz. Bunlara rağmen yapacağız. İzmir'de şehirde hayatı kolaylaştıran adımları biz yaptık mı? Geri kalan sorunları çözmek de bize nasip olacak inşallah. Onlar ne yapar? Sadece konuşur söz verir sonra da şehri sorunları ile baş başa bırakırlar. Bunlar sadece yıkmak ve kandırmak için söz veriyorlar.

Eksiklerimiz var mıdır vardır. Ama hiçbir zaman söyleyip de yapmadığımız yok. Biz İzmir için gece gündüz çalışırken, 7'li masa bu şehrin insanına "Tıpış tıpış oy vereceksiniz" dedi. Aralarında FETÖ'nün adayı var, PKK'nın adayı var, kahraman ordumuza hakaret edenler var. İzmir'in ilçelerini ezbere sayamayacak tipler var. Bir tek İzmir'in adayı yok. Benim tanıdığım İzmir bu kibir masasını sandıkta darmadağın eder. Benim tanıdığım İzmir Türkiye Yüzyılı'nın önünü tıkamak isteyenleri sandığa gömer. İzmir'in dağlarında açan çiçekleri sağa sola peşkeş çekenlere verilecek en güzel cevap İzmirlinin kendi iradesine geleceğin sahip çıktığını göstermesidir.

Cudi'de teröristleri gömdük. Terörden ülkemizi daha da temizleyeceğiz. Bay Bay Kemal, Selo'yu cezaevinden çıkaracakmış. Şimdi Edirne Cezaevi'nde. 6'lı masa gidip ziyaret ediyor "Gelince bunları çıkaracağız" diyor. Bebek katili Apo'yu da çıkaracakmış. Bunlara 14 Mayıs'ta gereken dersi vermememiz lazım.

"BİZ SADECE ESER VE HİZMET ANLAYIŞIYLA SİYASET YAPTIK"

Kardeşlerin biz sadece eser ve hizmet anlayışıyla siyaset yaptık. İzmir'e son 21 yılda 223 milyar liralık kamu yatırımı yaptık. Sosyal yardımlarda İzmirli ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 12,5 milyar kaynak sağladık. 46 hastane dahil, 120 sağlık tesisi kazandırdık. Bayraklı hastanemizde 1 ay içinde hasta kabulüne başlıyoruz. 2021 depreminin ardından inşasına başladığımız Buca Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni geçtiğimiz Kasım ayında hizmete açtık. Depremde evi yıkılan vatandaşlarımızın hepsini evlerine kavuşturduk. Çevre ve Şehircilikte TOKİ kanalıyla 19 bin 430 konutu tamamlayıp hak sahiplerine verdik. 4 bin 789 konutun yapımına devam ediyoruz. Ulaştırmada İzmir'in bölünmüş yol uzunluğunu 959 km'ye çıkardık.

Tüm bu hizmetlerimizin yarıda kalmaması lazım o yüzden 14 Mayıs'ta kararınızı çok iyi düşünerek vermenizi istiyorum.

* Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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