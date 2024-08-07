Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Maduro'yla görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ile Venezuela ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Venezuela'daki seçimlerin hayırlara vesile olması temennisini dile getirirken, Türkiye’nin Venezuela'daki diyalog sürecine destek vermeye devam edeceğini, Venezuela halkına huzur, refah ve esenlik dileklerini ifade etti.

Erdoğan, İsrail zulmüne karşı Venezuela'nın Filistin'e yönelik desteğini ise takdirle karşıladığını belirtti.