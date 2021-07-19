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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47'nci yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Meclisi Özel Oturumu'nda milletvekillerine hitap etti. Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

"Sizleri Türkiye'deki kardeşleriniz adına en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Kıbrıs Barış Harekatı'8nın 47. yıldönümünde KKTC'de bulunmanın, Kıbrıs Türk halkının milli iradesinin temsilcisi meclis çatısı altında sizlerle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyorum.

Bugün aynı zamanda Türkiye ile KKTC arasındaki gücünü şehitlerimizin mübarek kanlarından alan ebedi ve ezeli kardeşliğimizi isteseler de istemeseler de tüm dünyaya bir kez daha ilan ediyoruz.

Hem Kıbrıs Türk halkının bayram sevincine ortak olacak hem de KKTC'ne kazandırılan eserlerin toplu açılışını yapacağız.

Bu eser yatırım ve müjdelerin şimdiden tüm Kuzey Kıbrıslı kardeşlerime özellikle hayırlı olmasını diliyorum. Cumhuriyet Meclisi Kıbrıs Türkü'nün azmini, iradesini, hürriyet tutkusunu ifade eden bir kurumdur. Kıbrıs Türkü onca zorluğa rağmen Türkiye'nin güçlü desteği, meclis üyelerinin gayretiyle haklı davasındaki gayretini asla kaybetmemiştir.

Kıbrıs davasını savunan tüm Meclis üyelerine buradan bir kez daha şükranlarımı ifade ediyorum. Bugün burada bulunanlar başta olmak üzere, milletten aldığı emanetin hakkını veren tüm milletvekillerine başarılar diliyorum.

Bu dava garip, hor, öksüz, sahipsiz değildir. Bu dava tarihiyle, vicdanı ile mücadelesi ile büyük bir milletin davasıdır. Kıbrıs davasının sahibi yavru vatan ile ana vatanın tamamıdır, şehitlerimizdir, mücahitlerimizdir.

Türkiye nasıl dünyanın en büyük şehitliği ise KKTC her karışında bir kahraman yatan şehitler yurdudur. Bizler burada özgürce nefes alabiliyorsak bunda en büyük pay bu toprakları şehitler yurdu yapan bu kahramanlara aittir.

Bugünlere birilerinin ihsanıyla, lütfuyla değil bedel ödeyerek geldik. Gencecik evlatlarımızın fedakarlığıyla geldik. Bu mücadeleyi adeta söke söke kazandık.

Haksızlık karşısında sessiz kalanlardan olmadık. Zulüm karşısında boyun bükenlerden olmadık. Hukuksuzluklara eyvallah edenlerden olmadık. Hakka inandık, halka yaslandık. Başkalarına değil kendi bileğimizin gücüne güvendik.

Kıbrıslı kardeşlerimizi kolay bir lokma olarak gören Mehmetçik ve Mücahitlerimizin destansı kahramanlığı karşısında hezimete uğradılar. Kıbrıs Türkünün hürriyet mücadelesinin lideri Doktor Fazıl Küçük ve kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Denktaş başta olmak üzere herkese Allah'tan rahmet diliyorum.

Kıbrıs davasının sancaktarlığını yapan tüm kurumların dayanışması güçlü tutması çok önemlidir. Geçmişi unutmadan bugünlerimiz için verdiğimiz zorlu mücadeleleri, dökülen şehit kanlarını aklımızdan çıkarmadan inşallah hep birlikte istikbale yürüyeceğiz.

Kıbrıs davasını içeriden çökertmek için yapılan hamleler Kıbrıs Türkünün basireti, feraseti, dayanışmasıyla boşa çıkmıştır. Başarımızın anahtarı vahdettir, muhabbettir, saflarımızı daha da sıklaştırmaktır. Bir olacağız, iri olacağız, kardeş olacağız Kıbrıs'ın geleceği için beraber yürüyeceğiz.

Bu çatı altında halkın iradesini temsilen bulunan tüm siyasetçiler olarak sorumluluk duygusuyla hareket etmeliyiz. Yoksa ne şehitlerimizin ne de evlatlarımızın yüzüne bakamayız. KKTC'nin varlığı ve birliği her türlü siyasi mülahazanın üzerinedir.

Yaptığınız her çalışmada yanınızda olacağımızdan hiç şüpheniz olmasın. Her ne kadar burada sergilediğimiz birlik, beraberlik, kardeşlik iklimi Amerika'da birilerini rahatsız etse de biz kararlılıkla yürüyeceğiz.

Kıbrıs meselesine yıllardır sadece belli lobi zaviyesinden bakanları adadaki hakikatleri görmeye davet ediyoruz. Adada kimin işgalci zihniyeti temsil ettiğini gayet iyi biliyoruz. EOKA terör örgütü ile komşusu Türklerin ırzına, canına, malına kast eden Rumlar, Türkleri hiçbir zaman eşit görmemiştir. 47 yıl önce bugün kahraman TSK tarafından gerçekleştirilen barış harekatı Kıbrıs Türkleri'nin güvenliğini teminat altına almıştır.

Girne kıyılarında yakılan meşale o günden itibaren Kıbrıs Türk halkının yolunu aydınlatmıştır. Türkiye Cumhuriyeti olarak o tarihten beri özellikle KKTC ile işbirliği içinde çözüm eksenli siyaset yürüttük. Peki karşımızdakiler böyle bir şey düşünüyor mu? Türk tarafının tüm iyi niyetli yapıcı gayretlere rağmen devam eden müzakereler Rum tarafının adayı Türklerle eşit paylaşmayı reddetmesiyle bir sonuca ulaşamadık. Rum tarafı kendisini adanın tek sahibi, Kıbrıs Türklerini ise azınlık olarak gören boş hayalleri çözümsüzlüğü getirdi.

Annan Planını reddeden, masadan kalkan zihniyet hiç değişmedi. Rum tarafının ortaklık devleti kurmak gibi bir niyetinin olmadığı açık ve net bir şekilde herkese öğretmiştir. Yaptığımız görüşmelerde AB yine dürüst davranmadı, verilen sözlere rağmen referandumda kuzeyde ne çıktığını biliyorsunuz. Referanduma kuzey evet dedi, onlar tam aksine hayır dedi. Türk sözünde durur. Annan onlarla bu mücadeleyi de sürdüremedi.

Bu zihniyet özünde kendilerinin de kabul etmediği BM parametrelerinin arkasına saklanmaktadır. Samimiyetsiz tutumlarını sürdürüyorlar. Artık bizim bunlara inanmamız, bir 50 yıl daha kaybetmemiz mümkün değildir. Adil, kalıcı, sürdürebilir çözüm ancak ve ancak adanın gerçeklerini esas alan yaklaşımla mümkündür. Adada iki ayrı devlet iki ayrı halk vardır.

Öncelikle Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğini tescil edilmesine yönelik Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından Cenevre'de sunduğu teklife desteğimiz tamdır.

Rum tarafı Doğu Akdeniz'de de Kıbrıs Türk halkının müktesep haklarını yok saymasını ısrarla sürdürüyor. KKTC'nin tüm önerilerini ellerinin tersiyle itiyorlar. Doğu Akdeniz'deki işbirliğini ele almak üzere AB'ye bölgesel bir konferans önerdik. Bu yapıcı teklifimize henüz cevap alamadık. Doğu Akdeniz'de kendi hak ve çıkarlarını koruduğumuz gibi Kıbrıs Türk halkının müktesep haklarını korumaya devam edeceğiz. Bizim kimsenin toprağında, hakkında gözümüz yoktur. Niyetimiz gerginlik değildir. Rum tarafının Kıbrıs Türkünün haklarını yok sayarak atacağı her adımın karşısında olacağının altını çizmek istiyorum.

Bilindiği gibi KKTC Cumhurbaşkanlığı'nı ne doğru dürüst Cumhurbaşkanlığı binası ve külliyesi var ve ne doğru dürüst parlamento binası var. Biz bunu KKTC'ye yakıştırmıyoruz. Aynı şekilde Cumhurbaşkanlığı binası İngilizlere ait. Cumhurbaşkanlığı Külliyesiyle ilgili proje çalışmaları bitti. İnşasına da inşallah yakında başlıyoruz.

Orada bir 500 dönüm araziyi bu iş için tahsis ettik. Hem bu külliyeleri yapacağız, gerçekten muhteşem bir millet bahçesini orada yapalım, gerçekleştirelim. Bunu söylerken yüreğimden şu geçiyor; devlet olmanın işte ifadesi budur. Bunu inşallah bu projeyi hayata geçirmek suretiyle nasıl bir Kıbrıs Türklerine ait devlet varmış bunu birlerinin görmesi lazım. Sağ olsun mimarımız güzel bir çalışmayla projeyi ortaya çıkardı.

Projeyi bizzat ben de takip ettim. Bu proje ile beraber ardından işin statiklerine ve inşaatına gireceğiz, fazla zamanımız yok, bir an önce şuralardan kurtulalım diyoruz. Her şeyiyle muhteşem, ihtişamlı bir parlamento binamız olsun. Parlamento binasında milletvekillerimizin kendilerine özgü çalışma mekanı olsun. Konferans salonu vesaire dünyaya bu noktada kendisini görkemli bir şekilde gösterdiği külliyeye kavuşalım.

Bu tarihi binanın da müze haline getirilerek yeni nesillere bırakılmasının isabetli olduğunu düşünüyorum."