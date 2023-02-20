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Haberler Gündem Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
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Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kahramanmaraş'ta açıklamalarda bulundu.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
HABERTURK.COM

DEVLET BAHÇELİ: Cenab-ı Allah'ın büyük lütfuyla hepimiz bugünleri aşacağız, bütün ihtiyaçlar karşılanacak. Bu konuda MHP olarak sayın Cumhurbaşkanımızın yanındayız. Her konuda ona tam desteğimizi veriyoruz. Allah'a emanet olun efendim.


CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: KAHRAMANMARAŞ'IN 3'TE 1'İ OTURULAMAZ HALDE

Kahramanmaraş'ın saygıdeğer güzel insanları. Sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 6 Şubat'ta ardı ardına yaşadığı deprem felaketinden bu yana 2 hafta geçti. Depremin üçüncü günü geldiğim Kahramanmaraş'ta felaketin büyüklüğünü bizzat müşahade ettim. Enkazın kaldırılmaya başlandığı yardım faaliyetlerinin düzene girdiği bir dönemde tekrar Kahramanmaraş'tayız. Şehirde tespiti tamamlanan yerlerde 91 bin bağımsız bölümün yıkık, yıkılacak veya ağır hasarlı olduğu belirlendi. Kahramanmaraş'ın yaklaşık üçte biri oturulamaz hale gelmiştir. Burada altyapısı kontrol edilerek güvenliği temin edilen yerlere elektrik, doğalgaz ve su verilmeye başlandı. Deprem bölgesinin tamamında 65 bin konteynırın kurulumu sürüyor. Bu rakamı 100 bine çıkartacak, ihtiyaç halinde 200 bine kadar yükseltebileceğiz.

Kahramanmaraş'ta Mart ayı içinde 45 bin 67 konutun temelini atarak inşallah inşasına başlıyoruz. Mart ayında 11 ilimizde 200 bin konutun inşası için ilk adımı atıyoruz. Takip eden aylarda bu rakamı deprem bölgesinin tamamında ne kadar olması gerekiyorsa o seviyeye kadar çıkaracağız. İnşallah 1 yıla kadar tamamı gerçekleşecek olan inşa ve ihya hareketimizi inanıyorum ki, bundan önce geçirdiğimiz deprem afetlerinde nasıl gerçekleştirdiysek burada da gerçekleştireceğiz. Yeni konutlarımız zemin + 3 veya 4 katı geçmeyecek şekilde inşa edilecek. Bilimsellik, hızlılık ve yapıların güçlülüğü ilkelerinden asla taviz vermeyeceğiz. Yıllarca kentsel dönüşüm, TOKİ projelerine karşı çıkan zihniyetin artık bu inadından vazgeçeceğine inanıyorum. Amacımız depremle yıkılan şehirlerimizi adeta sıfırdan inşa ederek milletimize bir daha böyle felaketlerin acısını yaşatmamaktır.

Depremzedeler için gerek hane ve birey bazında, işletme bazında yaptığımız her yardım ve destek sizlerin hakkıdır, mutlaka istifade etmelisiniz. Devletimizin gücü, milletimizin gönül zenginliği bunların hepsini karşılayabilecek güçtedir. Tüm Kahramanmaraşlı kardeşlerime seslenmek istiyorum; gelin Kahramanmaraş için hemen şimdi diyerek hep birlikte bu şehre sahip çıkalım. Maraş'ı konut, çarşı, sanayi, tarımıyla her şeyiyle birlikte ayağa kaldıralım. Geçici barınma için nereye giderse gitsin her bir Maraşlı kardeşim önümüzdeki yılın baharında kendi memleketindeki yeni hayatına başlamış olsun. Bu afet birliğimizi, beraberliğimizi, dirliğimizi kardeşliğimizi asla parçalayamaz. Geleceğimize dair umutlarımızı asla elimizden alamaz. Ve inşallah da alamayacaktır.


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