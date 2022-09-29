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Haberler Dünya Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin görüştü
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Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya lideri Putin telefonda bir görüşme gerçekleştirdi. İki lider, Rusya-Ukrayna Savaşı'na dair son gelişmeleri değerlendirdi.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin görüştü
HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Erdoğan, Rus gübresinin ve tahıl ürünlerinin kesintisiz ihracı konusunda çalışmaya devam ettiklerini dile getirdi.

Rusya, gübre ve tahılın ihracı için BM'den yardım istemişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, uzun süredir üzerinde çalıştıkları Rusya-Ukrayna esir değişiminin başarıyla sonuçlanmasından ve Birleşmiş Milletlerin de katkısıyla geliştirdikleri İstanbul Mutabakatı’nın işlemesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.
Kasım ayında süresi dolacak olan mekanizmanın uzatılmasının müşterek menfaat olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rus gübresinin ve tahıl ürünlerinin kesintisiz ihracı konusunda da çalışmaya devam ettiklerini dile getirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha olumlu gelişmelerin önünün açılabilmesi için gerilimi düşürmeye yönelik adımlara ihtiyaç olduğunu, Rusya’dan da Ukrayna’daki bazı bölgelerin Rusya’ya katılımı meselesi başta olmak üzere, bu süreci kolaylaştıracak adımlar atmasının beklendiğini söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Putin’den müzakerelere bir şans daha vermesini isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu süreçte kolaylaştırıcı bir rol oynamaya hazır olduklarını kaydetti.
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