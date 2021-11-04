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Son dakika haberi Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan S-400 açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, S-400'lerin İncirlik'e taşındığı iddiası hakkında, "İddialar doğru değil. Aslı astarı yok" ifadelerini kullandı. Kalın, Suriye'de yeni operasyon sinyali hakkında da, "Hiçbir tehditten gözümüzü sakınmayacağımızı herkesin bilmesi gerekir" şeklinde konuştu

SON DAKİKA: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan S-400 açıklaması:
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan S-400 açıklaması
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HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, S-400'lerin İncirlik'e taşındığı iddiası hakkında açıklamalarda bulundu. Konuşmasında, "İddialar doğru değil. Aslı astarı yok" ifadelerini kullanan Kalın, ABD ile heyeti ile yapılan görüşmeler hakkında da şunları kaydetti:

"Verimli görüşme oldu. F-16'lar konusuna gelince, F-35 çözülemiyorsa vakit kaybetmek gibi bir lüksümüz yok, telafi yoluna gidebiliriz. İhtiyaçların neler olduğunu tespit edelim, diğer konularla ilgili neler yapabiliriz, bunlarla ilgili çalışmalar sürüyor.

'İLK TERCİHİMİZ F-35 PROGRAMINDA BULUNMAK'

Bizim birinci tercihimiz F-35 programında bulunmaktır. ABD kongresinde Hindistan'a istisna getirilmesi konuşuluyor. Bu mesele sadece tek taraflı, Rusya'dan silah alan ülkeler yaptırıma tabi ise o ülkelere neden istisna yapılıyor, bunu sormak en doğal hakkımız.

Önceliğimiz savunma sanayi alanında Türkiye'nin ihtiyaçlarını en uygun şekilde karşılamaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu liderlik sayesinde kendi İHA'larımızı, SİHA'larımızı yapar hale geldik. Bu konuda yürümeye devam edeceğiz, tabii ki işbirliğine de devam edeceğiz.

Kongrede ilgili senatörler, komite, komisyon üyeleri Türkiye'nin önemini kısa sürede kavrarlar. Afganistan, Doğu Akdeniz, Suriye, Kafkaslar'ın hepsinde Türkiye var. Bu çerçevede kongre üyeleri, politika yapıcılar Türkiye'nin önemini hak ettiği şekilde görürler.

'TSK, HER ZAMAN TEYAKKUZ HALİNDE'

Cumhurbaşkanımız 'bir gece ansızın gelebiliriz' diye hep söylüyor. Biz zaten Suriye'de sahadayız. Orada bulunmamızın sebebi, biliyorsunuz tezkere yenilendi, sınır güvenliğini sınırın ötesinde inşa etmek temel önceliğimiz. PKK, DEAŞ gibi terör örgütlerine karşı güvence altına almamız bizim önceliğimiz. Buradan ülkemize gelecek tehditlere kimden gelirse gelsin asla müsamaha edilmeyecektir. TSK, her zaman teyakkuz halindedir.

Bu konuda tam kararlılık içinde olduğumuzu, hiçbir tehditten gözümüzü sakınmayacağımızı herkesin bilmesi gerekir. Dışişleri Bakanımız bu konuda gerekli görüşmeleri yaptı. Biz bölgede Ukrayna ile Rusya arasında askeri çatışma ve gerilim yaşanmasını da arzu etmiyoruz. Bunun için de Rus ve Ukrayna tarafı ile sürekli temas halindeyiz. Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü tanıyoruz ve saygı duyulmasını bekliyoruz. Yeni diyalog kanallarının kurulmasını her seferinde ifade ediyoruz. Umarız oradaki gerilim, tansiyon düşer.

Karadeniz'de deniz komşumuz olan ve diğer alanlarda iyi ilişkilerimiz olduğu Rusya ve Ukrayna'nın gerilim içerisinde olmasını arzu etmeyiz."

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