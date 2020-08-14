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Son dakika haberi Cumhuriyet tarihinin en büyük tarihi eser operasyonu!

İzmir ve Manisa'da gerçekleştirilen, Cumhuriyet tarihinin en büyük tarihi eser kaçaklığı operasyonunda 65 bin tarihi eser ele geçirildi.

tarihi eser operasyonu
HABERTURK.COM

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İzmir ve Manisa'da gerçekleştirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük tarihî eser kaçakçılığı operasyonuyla 52 bini sikke olan 65 bin adet eserimiz ait olduğu topraklarda kaldı. Operasyonu yürüten İçişleri Bakanlığımıza ve Cumhuriyet Savcılığımıza teşekkür ediyorum" dedi.

BALIKESİR'DE 5 TARİHİ ESER

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde elinde bulunan tarihi eserleri 500 bin liraya satmaya kalkan şahıs jandarma tarafından yakalandı. Şüpheli şahsın ev ve aracında yapılan aramalarda tarihi eserler ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet ve Tarihi Eser Kaçakçılığı suçuna yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, İvrindi ilçesinde H.K. isimli şahsın elinde bulunan 5 adet Tarihi Eseri 500 bin TL karşılığında satmaya çalıştığı bilgisinin alınması üzerine, şüphelinin ev ve aracında yapılan aramalarda 1 adet Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen vazo, 2 adet bronz heykel, 2 adet bronz kap ele geçirildi. Ele geçen malzemelere el konulup, şüpheli hakkında tahkikat başlatıldı.

GAZİANTEP'TE 1 KİŞİ GÖZALTINDA

Gaziantep’te şüphe üzerine durdurulan otomobilde yapılan aramada tarihi eserler ele geçirildi.

Olay, Şahinbey ilçesine bağlı Güzelvadi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, asayiş ekipleri durumundan şüphelendikleri bir otomobili takibe aldı. Aracı durduran polisler yaptığı detaylı aramada 1 kitap, 18 sikke, 2 yüzük ve 4 heykel ele geçirdi. Araçta bulunan bir şüpheli şahıs gözaltına alındı.

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