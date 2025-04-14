Adana İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri, Bahçe Mahallesi'nde iki gün önce kaybolan 7 yaşındaki Cumali Tim'in bulunması için yürütülen çalışmalara havanın aydınlanmasıyla yeniden başladı.

JAK VE SAK TİMLERİNCE ARANIYOR AA'daki habere göre sabah saatlerinden itibaren JAK ve SAK timlerinin katılımıyla sürdürülen arama tarama çalışmasına, iz takip köpekleri de destek verdi.