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        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABERİ: Daha 7 yaşında... 2 gün oldu... Cumali Tim aranıyor! | Son dakika haberleri

        Daha 7 yaşında... 2 gün oldu... Cumali Tim aranıyor!

        Adana'nın Karataş ilçesinde, iki gün önce kaybolan 7 yaşındaki Cumali Tim'i bulmak için arama kurtarma çalışması sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başladı. Küçük çocuk, cumartesi günü sabah saatlerinde kaybolmuştu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 09:20 Güncelleme: 14.04.2025 - 09:46
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        Daha 7 yaşında... 2 gün oldu... Korkutan bekleyiş!
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        Adana İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri, Bahçe Mahallesi'nde iki gün önce kaybolan 7 yaşındaki Cumali Tim'in bulunması için yürütülen çalışmalara havanın aydınlanmasıyla yeniden başladı.

        JAK VE SAK TİMLERİNCE ARANIYOR

        AA'daki habere göre sabah saatlerinden itibaren JAK ve SAK timlerinin katılımıyla sürdürülen arama tarama çalışmasına, iz takip köpekleri de destek verdi.

        AİLE KAYIP İHBARINDA BULUNMUŞTU

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        Mevsimlik tarım işçisi bir ailenin çocuğu olan Cumali Tim, kaldığı çadırdan 12 Nisan Cumartesi günü saat 09.00 sıralarında ayrılmış, işçiler küçük çocuğu bulamayınca ailesi kayıp ihbarında bulunmuştu.

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        #adana
        #Son dakika haberler
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