Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e kınama Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "İsrail'in, Gazze'de saldırılarını sürdürürken, diğer yandan işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşimleri genişletmesini şiddetle kınıyoruz" denildi. Açıklamada ayrıca "İsrail'in Doğu Kudüs'te 186 dönümlük bir alan üzerinde yaklaşık 1800 konut inşa edilmesine yönelik planı onaylaması hiçbir şekilde kabul edilemez" ifadeleri kullanıldı.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasadışı yerleşim faaliyetleri hakkında açıklama yaptı.

Dışişleri'nden yapılan açıklamada "İsrail makamlarının, bir yandan Gazze’deki sivil halka yönelik barbarca saldırılarını sürdürürken, diğer yandan işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasadışı yerleşimleri genişletmesini şiddetle kınıyoruz" denildi.

Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi;

İsrail’in Doğu Kudüs’te 186 dönümlük bir alan üzerinde yaklaşık 1.800 konut inşa edilmesine yönelik planı onaylaması hiçbir şekilde kabul edilemez.

İsrail güvenlik güçleri ve yerleşimcilerin Doğu Kudüs dâhil, Batı Şeria’da Filistinlilere yönelik gerçekleştirdikleri terör ve şiddet eylemleri, İsrail’in Filistin halkını ve devletini yıldırma ve yıpratma stratejisinin somut birer göstergesidir.

İsrail’in yayılmacı zihniyeti, kalıcı barış zeminine ciddi zarar vermekte, uluslararası hukuk ihlallerine yenilerini eklemektedir.

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