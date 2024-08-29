Son dakika haberi Dışişleri'nden Kerkük açıklaması

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Türkiye ile Irak arasında terörle mücadele alanında giderek kuvvetlenen güçlü ve ortak bir irade bulunduğunu bildirdi.

Keçeli, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kerkük'te yaşanan olayla ilgili Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı tarafından açıklama yapıldığını belirtti.

Sözcü Keçeli, "Olayın tüm ayrıntılarıyla aydınlatılması için Irak makamlarıyla koordinasyon sağlanmıştır. Türkiye'nin terörle mücadelede kararlılığı tamdır. Türkiye, Irak topraklarında yuvalanmış terör örgütüyle mücadelesini, BM Şartı’nın 51. maddesinde yer alan meşru müdafaa ilkesi uyarınca sürdürmektedir." ifadelerini kullandı.

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Türkiye ile Irak arasında terörle mücadele alanında giderek kuvvetlenen güçlü ve ortak bir irade bulunduğunu vurgulayan Keçeli, son dönemde terör örgütü PKK’nın Irak’ta "yasaklı örgüt" ilan edilmesi ve 15 Ağustos'ta Ankara’da imzalanan "Askeri, Güvenlik İşbirliği ve Terörle Mücadeleye dair Mutabakat Zaptı"nın bu yaklaşımın ürünü olduğuna işaret etti.

Keçeli, "Söz konusu işbirliğinin sahada somut sonuçlar vermesi ve bu amaçla yetkili makamlar arasındaki eşgüdümün artırılması hususunda her iki ülke de kararlıdır." ifadesine yer verdi.