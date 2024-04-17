Son dakika haberi Dışişleri'nden Lübnan'a seyahat uyarısı
Dışişleri Bakanlığı: Zorunlu olmadıkça Nebatiyeh, Güney Lübnan, Bekaa ve Baalbek-Hermel'e seyahat etmeyin
Dışişleri Bakanlığı, Lübnan için seyahat uyarısı yaptı.
Açıklamada "Bölgemizdeki son gelişmelerin Lübnan’a yansımaları çerçevesinde, Lübnan’da bulunan vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve zorunlu olmadıkça Nebatiyeh, Güney Lübnan, Bekaa ve Baalbek-Hermel vilayetlerine gitmemeleri tavsiye olunmaktadır.
Gelişmelerin Bakanlığımızın ve Beyrut Büyükelçiliğimizin resmi web sitelerinden ve sosyal medya hesaplarından takip edilmesi yararlı olacaktır.
Acil durumlar için Beyrut Büyükelçiliğimize aşağıdaki telefonlardan ulaşılabilmektedir." ifadeleri kullanıldı.