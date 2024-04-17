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        Haberler Dünya Son dakika haberi Dışişleri'nden Lübnan'a seyahat uyarısı

        Son dakika haberi Dışişleri'nden Lübnan'a seyahat uyarısı

        Dışişleri Bakanlığı: Zorunlu olmadıkça Nebatiyeh, Güney Lübnan, Bekaa ve Baalbek-Hermel'e seyahat etmeyin

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.04.2024 - 20:58 Güncelleme: 17.04.2024 - 20:58
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        Dışişleri'nden Lübnan'a seyahat uyarısı
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        Dışişleri Bakanlığı, Lübnan için seyahat uyarısı yaptı.

        Açıklamada "Bölgemizdeki son gelişmelerin Lübnan’a yansımaları çerçevesinde, Lübnan’da bulunan vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve zorunlu olmadıkça Nebatiyeh, Güney Lübnan, Bekaa ve Baalbek-Hermel vilayetlerine gitmemeleri tavsiye olunmaktadır.

        Gelişmelerin Bakanlığımızın ve Beyrut Büyükelçiliğimizin resmi web sitelerinden ve sosyal medya hesaplarından takip edilmesi yararlı olacaktır.

        Acil durumlar için Beyrut Büyükelçiliğimize aşağıdaki telefonlardan ulaşılabilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

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