Son dakika haberi Dışişleri'nden UAD kararıyla ilgili açıklama

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) İsrail'in Filistin'i işgaline ilişkin açıkladığı danışma görüşünde, İsrail'in Filistinlilere yönelik "işgal ve zulüm politikası" uygulamakta olduğunun hukuki olarak teyit edildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu görüşte de belirtildiği üzere, İsrail, Filistin topraklarındaki mevcudiyetini bir an önce sona erdirmeli ve yol açtığı zararı tazmin etmelidir. Uluslararası toplum, İsrail’in hukuk dışı uygulamalarına son verilmesi için kararlı ve güçlü bir tavır takınmakla yükümlüdür. Türkiye, istişari görüşe yazılı ve sözlü katkı sağlayarak Uluslararası Adalet Divanı’ndaki sürece destek vermiştir. Halen Gazze halkına uygulanan ve soykırıma varan fiiller dahil, Filistinlilere karşı işlenen suçların cezasız kalmaması için çaba göstermeye devam edeceğiz."

BM'DEN "İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM" VURGUSU

Birleşmiş Milletler (BM) Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ilerleyen saatlerde UAD danışma görüşüyle ilgili yazılı bir açıklama yapacağını bildiren Haq, Guterres'in bu konulara ilişkin tutumunun belli olduğunu, UAD görüşünün de bunları desteklediğini söyledi.

Haq, Guterres'in iki devletli çözümü desteklediğini belirterek, "Geleceğe yönelik tek atılabilecek adım iki devletli çözüm." dedi.

BM'nin her zaman "yasa dışı yerleşim yerlerine" karşı çıktığının altını çizen Haq, UAD'nin de bunu teyit ettiğini ifade etti.