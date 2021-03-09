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Son dakika haberi Diyanet'ten hac açıklaması

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "2020 hac ibadeti Kovid-19 salgını nedeniyle yapılamadığı için adayların kura ve kayıt hakları 2021 için de devam etmektedir. Suudi Arabistanın normalleşme sürecini Ramazan Bayramı sonrasına ertelemesi nedeniyle ülkemizden umre ziyaretleri yapılamayacaktır." denildi.

SON DAKİKA! Hac ve Umre kayıtları yapılacak mı? Diyanet'ten hac açıklaması - Haberler
Diyanet'ten hac açıklaması
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HABERTURK.COM

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2021 yılı hac ve umre ibadetiyle ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2021 yılı hac ve umre ibadetleriyle ilgili vatandaşlarımızdan gelen yoğun sorular üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

2020 yılı hac ibadeti Kovid-19 salgını nedeniyle yapılamadığı için hacı adaylarının kura ve kayıt hakları 2021 yılı için de devam etmektedir.

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı ile 2021 yılı hac ibadetine ilişkin görüşmeler sürmektedir. Görüşmeler neticesinde alınacak kararlar kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Ayrıca Suudi Arabistan'ın normalleşme sürecini Ramazan Bayramı sonrasına ertelemesi nedeniyle ülkemizden umre ziyaretleri de yapılamayacaktır.

Vatandaşlarımız, hac ve umre hizmetleri ile ilgili 0 850 260 13 13 numara aracılığı ile İletişim Merkezimizden bilgi alabilirler."

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