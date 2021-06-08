Diyarbakır'da büyük uyuşturucu operasyonu! 0:00 / 0:00

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İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 168 ton toz esrar elde edilebilecek 7 milyon 270 bin 752 kök kenevir ele geçirildi.



Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca 01-07 Haziran 2021 tarihleri arasında Lice ilçesi Dibek ve Yolçatı mahallelerinde önceden Mini İHA (Drone) araçları ile tespiti yapılan 141 noktada icra edilen narko-terör operasyonu sonucunda;



-(7.270.752) kök kenevir bitkisi,

-(32) kg toz esrar,

-(2) adet su motoru,

-(13) bin metre sulama hortumu,

-(1) adet akü,

-(1) adet küçük tüp,

-(1) adet 4’lü pil bloğu,

-(25) kg gübre ve çeşitli yaşam malzemesi ele geçirildi.

Operasyon sonucunda 45 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Operasyonlarda ele geçirilen 7.270.752 kök kenevir bitkisinin imha edilmesi neticesinde 168 ton toz esrar elde edilmesinin önüne geçilmiştir" bilgisi verildi.