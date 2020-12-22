Diyarbakır'da kanlı soygun!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaSon dakika haberi: Diyarbakır'da kanlı soygun! - Haberler
ABONE OL

Son dakika haberler... Kar maskeli ve pompalı soyguncular kuyumcuyu öldürdü; olay anı kamerada

Diyarbakır'da korkunç bir olay meydana geldi. Kentin Bağlar ilçesinde kuyumcuya giren kar maskeli silahlı 2 kişi, iş yeri sahibi Sinan Yoldaş'ı (21) pompalı tüfekle vurdu. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda içeride bulunan Yoldaş'ın annesinin soygunculara sopayla müdahale edip pompalı tüfeği ellerinden almasıyla şüpheliler altınları alamadan kaçtı. Polis, soyguncuların yakalanması için çalışma başlatırken, Sinan Yoldaş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Son dakika haberi: Diyarbakır'da kanlı soygun! - Haberler
Diyarbakır'da kanlı soygun!
0:00 / 0:00
DHA

Olay, sabah saatlerinde bir kuyumcuda meydana geldi. Annesiyle birlikte iş yerini açan Sinan Yoldaş, vitrine altınları yerleştirmeye başladı.

DHA'nın haberine göre, bu sırada kuyumcuya gelen kar maskeli silahlı 2 kişi, pompalı tüfekle ateş ederek, Yoldaş'ı göğsünden vurdu. Yoldaş, yere yığılırken soygunculardan biri tezgahın arkasına geçti.

Bu sırada Yoldaş'ın annesi, sopayla karşı koyarak pompalı tüfeği soyguncunun elinden aldı. Yoldaş'ın annesinin karşı koymaya devam etmesi üzerine soyguncular altınları alamadan kaçtı.

GÖRÜNTÜLERİ İZLEYİNCE GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

İhbar üzerine kuyumcuya sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Sinan Yoldaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, Yoldaş'ın kuyumcuya gelen kardeşi, görüntüleri izleyince gözyaşlarını tutamadı. Güvenlik kamera kayıtları ile mobese görüntülerini izleyen polis, şüphelilerin yakalanması için bölgede operasyon başlattı.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Husumetli tartışması cinayetle bitti
GÜNDEMHusumetli tartışması cinayetle bitti
B 117 virüsü nedir? B 177 virüsü belirtileri ve özellikleri nelerdir? İşte hakkında bilgiler
GÜNDEMB 117 virüsü nedir?
Covid-19 test sonucu nasıl sorgulanır, telefonla mı, internetten mi? e-Nabız covid sonucu öğrenme ekranı
GÜNDEMCovid-19 test sonucu nasıl öğrenilir?
Çalan kapıyı açtı, sonrası korkunç!
GÜNDEMÇalan kapıyı açtı, sonrası korkunç!
KYK yurt başvurusu ne zaman başlayacak? 2021 KYK yurt başvuru şartları var mı?
GÜNDEMKYK yurt başvurusu ne zaman başlayacak?
İSTANBULLULAR MÜJDE! Vali'den SON DAKİKA korona açıklaması
GÜNDEMVali Yerlikaya'dan İstanbul için sevindiren açıklama!
Son dakika! Van Gölü'nde sığınmacı faciasında 12 sanık için 38,5 yıl istendi
GÜNDEMVan'daki sığınmacı faciasında 12 sanık için 38,5 yıl ...
İYİ Parti lideri Meral Akşener'den hükümete bütçe eleştirisi
GÜNDEMAkşener'den hükümete bütçe eleştirisi
Ankara'da feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı
GÜNDEMAnkara'da feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı
Okullar ne zaman açılacak? Uzaktan eğitim ne zaman bitiyor? MEB'ten açıklama geldi
GÜNDEMOkullar ne zaman açılacak?

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X