Son dakika haberi Doğanay Güzelgün'ün ölümünde flaş gelişme!
İstanbul Kadıköy'de bisikletli Doğanay Güzelgün'e çarparak ölümüne neden olan Temel Ünlü teslim oldu
Son dakika haberine göre Bostancı'da 18 Temmuz tarihinde Doğanay Güzelgün'e çarparak kaçan otomobil sürücüsü Temel Ünlü'nün teslim olduğu öğrenildi.
DHA'da yer alan habere göre Kadıköy'de, 18 Temmuz Salı sabahı polis kontrolünden kaçan Temel Ünlü'nün kullandığı otomobilin çarpması sonucu bisikletli Doğanay Güzelgün ağır yaralandı.
51 yaşındaki Güzelgün, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza sonrası kaçarak kayıplara karışan Ünlü'nün bugün savcılığa giderek teslim olduğu öğrenildi.