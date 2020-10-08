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Kilimden sonra doluya karşı köprü ve viyadüklü önlem

İstanbul'da yapılan şiddetli yağış ve dolu uyarısı üzerine, kapalı otoparklar dolunca vatandaşlar arabalarını korumak için köprü ve viyadük altlarına parka çevirdi

Son dakika haberi... Doluya karşı köprü ve viyadüklü önlem
Doluya karşı köprü ve viyadüklü önlem
0:00 / 0:00
DHA

İstanbul'da yapılan şiddetli yağış ve dolu uyarısı üzerine, vatandaşlar arabalarını korumak için köprü ve viyadük altlarına park ediyor.

İstanbul'da meteorolojiden yapılan şiddetli yağış ve dolu uyarısı üzerine vatandaşlar araçlarının doludan zarar görmemesi için önlemler almaya başladı. Şanslı olanlar kapalı otoparklarda yer bularak evlerine rahat bir şekilde giderken, yer bulamayanlar ise türlü çözümlerle araçlarını korumaya çalışıyor.

Kimi evinin önüne park ettiği aracının üstünü battaniye, halı, kilim gibi şeylerle örterken kim de arabasını oturduğu yere yakın köprü, üst geçit ve viyadük altlarına park ederek önlem almaya çalışıyor.

Ataşehir'de aracını bir alt geçidin altına park edenlerden biri olan Özden Dikkaya; "Geçen birkaç gün önce dolu yağmıştı, aracım bayağı bir zarar gördü. Aracın zarar görmesi problem değil de sonrasında işlem yaptırmak işçin sıra beklemek sorun. Geçen sene de yağmıştı, cam patlamıştı, bulamamıştık. Sıkıntılar yaşanıyor yedek parça ile ilgili o yüzden buraya getirip koyuyorum" şeklinde konuştu.

Şişli'de dolu yağışının zararından korumak bazı vatandaşlar minibüslerini köprünün altına park etti. Küçükçekmece Atakent Mahallesi'nde de bazı vatandaşlar otomobillerini viyadüğün altına park ederek dolu için önlem aldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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