'5 uçak daha çalışmalara katılıyor' 0:00 / 0:00

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, afet bölgesinde ortak açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Manavgat'taki yangınlar ilgili yaptığı açıklamada, "6 uçak, 2 insansız hava aracı, 2'si yönetim 17 helikopter, 1878 araç ve 6 bin 500'den fazla personelle çalışmayı sürdürdük. Azerbaycan'dan yarın sabah 1 uçak ve içerisindeki 10 personel ve 40 itfaiye aracıyla da 150 personel karadan ülkemize gelecekler. Ayrıca, özel şirketten bulup da kiraladığımız 4 uçak da Isparta Havalimanına indi." dedi.

"NAKDİ YARDIMLARA BAŞLANDI"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da, şunları kaydetti: "Bugün masanın bir ucundan tutma zamanıdır. 4 ayrı noktada yangın başladı, Antalya'da 50 mahallemizi etkiledi. Afetten etkilenen vatandaşlarımıza Kızılay ve Aile Bakanlığımızla birlikte psiko destek veriliyor. Yangın bölgesinde etkilenen hayvanlarımız var. Bu hayvanlara 7 gün 24 saat veterinerlik hizmeti verilmektedir. Hayvanların yanından ayrılmak istemeyen 93 aileye konteynerlerini sahada kurduk. Çadır ihtiyaçlarında hem hayvanlarımızın barınabilmesi hem de insanlarımızın ihtiyaç duyduğu 133 çadır kurulmuş durumda. Kızılay'ımız günde 14 bin vatandaşımıza yemek dağıtılıyor. Şu anda 47,5 milyon lira nakdi yardım geldi. Zarar gören vatandaşlarımıza nakdi yardımlarını yapmaya başladık.

Evi tamamen yanan vatandaşlarımıza 50 bin liraya kadar hasarları verilecek. İlk bedeller yatırıldı. Canlı hayvanlarımıza, tarım arazilerimize gelen hasar tespitleri yapılmaktadır. Zarar gören vatandaşlarımıza hayvanların rayiç bedelleri ne ise yapılacaktır."

Kurum ayrıca, "Yangın bölgesinde konutları 3+1, 2+1, altında deposuyla, müştemilatıyla, ahırıyla projelendiriyoruz. Yöresel mimariye uygun şekilde konutlarımızı hazırlıyoruz" dedi.

"DÜNYADA ENDER GÖRÜLEN AFETLERDEN BİR TANESİ"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu da, "Dünyada ender görülen afetlerden bir tanesi var şu anda. İnşallah bunun da kısa sürede üstesinden geleceğiz" ifadelerini kullandı.

UÇAK SAYISI 21'E ÇIKIYOR

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, dün yaptığı açıklamada, "Yangınlarda 16 uçak, 9 İHA, 51 helikopter, 1 insansız hava helikopteri, 805 tanker, 155 iş makinesi, yaklaşık 5 bin 200 personel mücadele ediyor." şeklinde konuşmuştu.