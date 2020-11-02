İHA

Gaziantep'te şüpheli bir şekilde balkondan aşağıya düşerek hayatını kaybeden Duygu Delen’in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. Şok detayların yer aldığı iddianamede, Delen’in telefonun da, "O kadar çok sıkıp kısıtlıyor ki yaşama sevinci kalmadı bende" yazılı not da ortaya çıktı.

Gaziantep'te 17 yaşındaki Duygu Delen’in ölümüyle ilgili Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Gaziantep 10. Ağır Ceza Mahkemesine sunuldu. 5 katlı apartmanın 4'üncü katından düşerek hayatını kaybeden Duygu Delen’in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Dosyada tutuklu bulunan tek şüpheli Mehmet K. hakkında "çocuğun kasten öldürülmesi" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "hakaret" ve "konutta yağma" suçlarından ise çeşitli oranlarda ceza talep edildi. Hazırlanan iddianame mahkeme heyeti tarafından kabul edilen iddianamede Mehmet K.'nın Duygu Delen’e olay öncesinde birçok kez şiddet uyguladığı yer alırken, Duygu Delen’in telefonundaki notlar kısmına “Mehmet Can o kadar çok sıkıp kısıtlıyor ki yaşama sevinci kalmadı bende” yazdığı öğrenildi.

MEHMET K.'NIN İDDİALARI

İddianamede, şüpheli Mehmet K.'nın emniyet ifadesine de yer verildi. Delen’le aralarında 3 yıl önce duygusal bir ilişki başladığını, aralarındaki ilişkinin Delen’in açık giyinmesinden dolayı bittiğini aktaran Mehmet K., “3 ay sonra tekrar görüşmek için sözleştik. Duygu’nun evine önüne gidip onu aldım. Bana ‘Müsait bir yere gidip konuşalım’ dedi. Bende ona bizimkilerin bağ evinde olduğundan bizim evin müsait olduğunu söyledim. O da kabul etti. O sırada küçük kardeşimde evdeydi. Oturma odasına geçip oturduk. Biz sohbet ederken küçük kardeşim evden çıktı. Bir müddet sonra Duygu’yla her ikimizin de gönül rızası olarak cinsel ilişkiye girdik. Sonra yatakta uzanırken bana bir kızdan mesaj geldi. O kıza cevap yazıp telefonumu kurcalarken ben de onun telefonu alıp bakmaya başladım. Duygu'nun telefonunda bir erkeğin yarı çıplak resmini görünce sinirlendim. Kendimi kaybettim. Ona ‘Madem bunlarla görüşüyorsun niye benimle tekrar görüştün’ dedim. Sinir haliyle odada bulunan camlı dolabın camına vurdum. Elim kanadı. Ona ‘Bir daha benim yanıma gelme’ dedim. Elimi yıkayıp telefonu kurcalamaya devam ettim. Mesaj bölümünde erkeklerle konuştuğunu görünce daha da sinirlendim" dedi.

'SİNİRLENEREK DUYGU'YA 2 DEFA TOKAT ATTIM'

O sırada sinirlenerek Duygu’ya iki defa tokat attığını belirten Mehmet K, "O gelip telefonunu almaya başladı. Aramızda itişme kalkışma yaşandı. Benim üzerime saldırdı. Telefonuna bakmama engel olmaya çalıştı. Su içip sakinleşmek için mutfağa yöneldiğim sıra bir ‘pat’ sesi duydum. Geri odaya bakmaya döndüm. Odalarda olmadığını görünce balkona yöneldim. Balkondan aşağıya baktığımda Duygu yerde kanlar içindeydi. Merdivenlerden koşarak inip Duygu’ya sarıldım. Şok yaşadım. Apartman görevlisi ambulansa haber etmişti. Birkaç dakika sonra ambulans geldi. Polislerde beni gözaltına aldı. Duygu’nun atlama anını görseydim kesinlikle ona mani olurdum. Böyle bir şeye imkan vermezdim. Olayın böyle olmasından dolayı pişmanım" ifadelerini kullandı.

'DUYGU'NUN BENDEN UZAK DURMASINI SAĞLAYIN'

İddianamede belirtilen telefon inceleme raporlarında şüpheli Mehmet K.'nın bir arkadaşına, "Ama sinir hastalığımın 18 yıl boyunca önüne geçemedim. Sadece belli bir yere kadar kesebiliyorum. Bunu da bilerek daha çok zarar vermek istemiyorum Duygu’ya” dediği aktarıldı. Telefon notları bölümünde yapılan incelemede maktule yazıldığı değerlendirilen mesajlarda ayrılık konusuna dair şüphelinin üzüntü ve pişmanlık duyduğu vurgulandı. Şüpheli’nin olaydan çok önceki tarihlerde Duygu’nun annesine “Dün yaptıklarımın bir açıklaması yok. Kendimi rezil ettim. Ailenizden özür dilerim” ile “Duygunun benden uzak durmasını sağlayın. Mesele Duygu olunca kendimi tutamıyorum” yazılı mesajlar attığı iddianamede yer aldı.

'KENDİMİ KOCA KADINLAR GİBİ HİSSETMEYE BAŞLADIM'

Duygu Delen’in telefon kayıtlarında yapılan incelemede ise notlar kısmında şüpheliye yazdığı değerlendirilen 2 not tespit edildiği iddianame belirtilerek, notların bir kısmında, "Kendimi koca kadınlar gibi hissetmeye başladım. Bunun sebebi de, şunu yapınca Mehmet Can laf edicek, şunu diyince şöyle olucak bunu yapınca da böyle olur düşüncesinden, acaba bana kızacak mısın diye diken üstündeyim. Gerçekten seni ölecek kadar seviyorum. Ama sadece sevmek her şeyi çözmüyormuş. Mehmet Can, co kadar çok sıkıp kısıtlıyor ki yaşama sevinci kalmadı bende' şeklindeki ifadeler de iddianamede aktarıldı.

'BİR ERKEĞİN BAĞIRMA SESİ GELİYORDU'

Olay esnasında apartmanın bir dairesinde temizlik görevlisi olarak çalışan D.K.'nın ifadesinde, alt daireden erkek bağırma sesleri geldiğini aktararak, "Bir erkeğin bağırma sesi geliyordu. Ama ne dediği anlaşılmıyordu" demesi de iddianameye eklendi.

'DUYGU'YU TANIDIĞIM KADADIYLA İNTİHAR ETMESİ MÜMKÜN DEĞİLDİR'

Delen’in yakında arkadaşı olan E.N.A.'nın ifadesine göre, şüphelinin maktule zaman zaman kötü davrandığı iddianamede belirtildi. E.N.A.’nın, “Bir ara Duygu’nun burun kısmı morarmıştı. Ne olduğunu sorduğumda bana başta banyodan kayıp düştüğü söyledi. Ancak ben inanmayıp ısrarla sorduğumda bana, ‘Mehmet’le buluştuğumuzda kafamı aracın kaputuna vurdu. Mehmet ve annesi beni hastaneye götürdü’ demişti. Mehmet K. sinirliydi. Olay günü Duygu bana Mehmet’le buluşacağını söylemişti. Bende neden diye sordum ona o da bana anladığım kadarıyla Mehmet’in kendisini bir daha rahatsız etmemesini görüşeceğini söyledi. Çünkü Mehmet sürekli Duygu’yu rahatsız ediyordu. Daha önce evinin önüne bile gitmişti. Bir keresinde Duygu Mehmet’in Erdem’i silahla tehdit ettiğini araya Mehmet’in ailesinin girip Erdem’in ailesinden özür dilediğini söylemişti. Duygu’yu tanıdığım kadarıyla intihar etmesi mümkün değildir. Ancak Mehmet’in psikolojik durumu gereği Duygu’ya zarar verme ihtimali var” şeklindeki ifadesi iddianameye eklendi.

'BİR DEFASINDA BOĞAZIMI SIKARAK BANA SİLAH ÇEKTİ'

Şüpheli, maktulden ayrıldığı esnada Duygu’yla bir süre görüşen F.E.B.’nin, “Duygu’dan ayrıldıktan sonra Mehmet beni aradı. Telefonda Duygu’dan uzak durmam gerektiğini bana söyledi. Bende ona ayrıldığımızı görüşmediğimizi söyledim. Ancak Mehmet K., sözlerime inanmamış ola ki ilerleyen zamanlarda sürekli beni yine aradı. Hatta bir defasında bu konuyu görüşmek için bir araya geldiğimizde boğazımı sıkarak bana silah çekti. Bu durumu aileme anlattım. Ardından aile büyükleri araya girip meseleyi kapattı” şeklindeki ifadelerine de iddianamede yer verildi.

'MEHMET'İN KAZADAN DOLAYI PSİKOLOJİSİ BOZUKTU'

Şüphelinin annesi H.Ç. ise geçtiğimiz yılın ramazan ayı içerisinde Delen’in annesini arayarak, “Çocuklar birbirini seviyor. Gelip evin önünde araçla drift yapıyor. Ne yapıyorsa kızı sevdiğinden yapıyor. Gelin bunları evlendirelim. Siz de kurtulun ben de kurtulayım” dediğini belirtti. Delen’in annesinin ise kendisi gençlerin yaşının daha küçük olduğu cevabını verdiğini belirten H.Ç, “Mehmet geçen yıl yaşadığı trafik kazasından dolayı psikolojisi çok bozuktu. Kendisini zarar veriyordu ancak kesinlikle Duygu’ya zarar verebilecek onu öldürebilecek biri değildir. Duygu da hayat dolu birisidir. Onunda nasıl intihar ettiğini düşünemiyorum” dedi.

'ZAMAN ZAMAN VÜCUDUNUN BELLİ YERLERİNDE MORLUK VE TIRNAK İZLERİ OLURDU'

Delen’in annesi Ş.D. ise ifadesinde kızının daha önce darp edilip edilmediğini bilmediğini söyledi. Kızının kendisine böyle bir şey anlatmadığını aktaran Ş.D., “Ancak bir gün burnunda bir morluk oluşmuştu. Onu sorduğumda bana banyodan düştüğünü söylemişti. Hatta hastaneye götürmüştüm. Zaman zaman vücudunun belli yerlerinde morluk ve tırnak izleri olurdu. Bana şakalaşma sonucu oluştuğunu derdi. Kızım neşe dolu bir insandı. Mehmet ile olan ilişkisinden dolayı psikolojik bunalım yaşıyordu. Bu nedenle kızımın intihar etmiş olabileceğini düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.

BİLİRKİŞİ RAPORU DA İDDİANAMEDE YER ALDI

İddianamede Prof. Dr. Hakan Kar’ın hazırladığı bilirkişi raporuna da yer verildi. Kişinin düşme anında bilincinin kapalı ancak canlı halde olduğunun yapılan inceleme sonucunda kabul edilmesi gerektiğinin aktarıldığı raporda, “Maktulün bilincinin kapalı olmasının darp edilme sonucu meydana gelmiş olabileceği, maktulün darp edildikten sonra kendisini aşağıya atmak suretiyle intihar etmiş olabileceği gibi, darp sonrası şüpheli tarafından da aşağıya atılmış olabileceği, ancak maktulün düşme sırasında bilincinin kapalı olması ve bir kişinin yüksekten atlama şeklinde intihar eyleminde aşağıda bulunan bisikletli çocuğun üzerine düşecek şekilde atlamasının mümkün, ancak beklenmeyen bir durum olması gibi bulguların maktulün şüpheli tarafından atılmış olma ihtimalini kuvvetlendiren bulgulardır” denildi.

'MAKTULÜ BALKONDAN AŞAĞI ATIP, İNTİHAR SÜSÜ VERMEYİ DÜŞÜNDÜĞÜ...'

Şüpheli ifadesi, tanık ve bilgi sahibi olan kişilerden alınan beyanları, adli tıp kurumu ve bilirkişi raporu, dijital delillerin de değerlendiren savcılık iddianamesinde, "Şüphelinin maktulü bilincini kaybedecek kadar darp ettiği, almış olduğu uyuşturucu ve alkolün etkisiyle maktulü öldürme kastıyla hareket ettiği, maktulü odanın balkonundan aşağıya atıp intihar süsü vermeyi düşündüğü, balkon kapısını ve perdesini kanayan sağ eli ile açtığı, binanın iç giriş kısmına bakan balkon korkuluğuna kan akan eliyle dokunduğu, bu kısımdaki korkuluklarda şüphelinin DNA’sına uyumlu kan lekesinin bulunduğu, bu kısımdan aşağıya baktığında bina görevlisini aşağıda görerek vazgeçtiği, bunun yerine bina bahçe girişine bakan korkuluklardan atmayı planladığı, bu düşünceyle bilinci kapalı olan maktulü koltuk altından kavrayarak balkona sürüklediği, yerde oluşan kanın sürüklemeden dolayı balkona kadar geldiği, maktulün kollarını aşağıya bakacak şekilde aşağıya doğru sarkıttığı, maktulü ayaklarından kaldırarak aşağıya doğru ittiği, düşme esnasında maktulün balkon hizasından çok ileriyle gidememiş olması nedeniyle, bir alt katta bulunan çamaşır tellerine takıldığı ancak düşme hızından dolayı tellerin koptuğu, tellerin kopması nedeniyle maktulün düşme pozisyonunun değişmediği böylelikle şüphelinin üzerine atılı çocuğu kasten öldürme suçunu işlediği” ifadelerine yer verildi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığının sanık Mehmet K. hakkında farklı olaylardan "trafik güvenliğini tehlikeye sokma", "silahla tehdit" ve "uyuşturucu madde kullanma" suçlarından yürüttüğü soruşturmaların sürdüğü öğrenildi.