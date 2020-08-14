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HaberlerGündem3. SayfaSon dakika haberi... Duygu'nun şüpheli ölümü! Kaza mı cinayet mi?
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Kaza mı cinayet mi? 17 yaşındaki Duygu, erkek arkadaşının evinin penceresinden düştü

Gaziantep'te, erkek arkadaşı Mehmet K.'nin yaşadığı 5 katlı apartmanın 4'ünca katındaki evine giden 17 yaşındaki Duygu'nun sonu feci oldu. Pencereden düşen Duygu, olay yerinde hayatını kaybetti. Polis, Mehmet K.'yi gözaltına aldı. Duygu D.'nin kaza sonucu mu düştüğü, intihar mı ettiği, yoksa cinayete mi kurban gittiğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı

gaziantep 17 yaşındaki duygu 4. kattan düştü
DHA

Gaziantep'te, erkek arkadaşı Mehmet K.'nin evinin penceresinden düşen Duygu D. (17) yaşamını yitirdi.

Olay, dün akşam saatlerinde Batıkent Mahallesi'nde meydana geldi. Duygu D., erkek arkadaşı Mehmet K.'nin yaşadığı 5 katlı apartmanın 4'üncü katındaki evine gitti. Bir süre sonra Duygu D., evin penceresinden düştü. Kanlar içinde kalan genç kızı gören mahalleli, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

KAZA MI CİNAYET Mİ?

Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Duygu D.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Duygu D.'nin cansız bedeni yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Polis, Mehmet K.'yi gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.

Duygu D.'nin kaza sonucu mu düştüğü, intihar mı ettiği, yoksa cinayete mi kurban gittiğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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