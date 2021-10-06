Ekim ayı burs ve kredi ödemeleri hesaplara yatırılıyor
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AA
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin ekim ayı burs ve kredi ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başlandığını açıkladı.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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