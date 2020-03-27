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Fatura desteğinde öncelik ticarethanelere verilebilir

Elektrikte, fatura ertelemeye yönelik çalışmalar devam ederken, bu konuda atılacak adım için tahsilat verileri yakın markaja alındı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, şehiriçi elektrik dağıtım ve perakende şirketlerinden, abone gruplarına göre düzenli olarak günlük fatura tahsilat tutarlarını istedi. Tahsilatlar izlenecek; düşüş olan gruplara yönelik destek için hamle yapılacak. Sektör, destekte ticarethanelere öncelik verilebileceğini belirtti. Olcay Aydilek'in haberi...

Elektrikte, fatura erteleme

Ankara’da, elektrik mesaisi sürüyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, elektrik üretim ve dağıtım şirketlerinin yöneticileriyle telekonferans yöntemiyle görüşmeler yapıyor. Santrallar, kesintisiz elektrik üretim için bir dizi önlem aldı ve uygulamaya koydu. Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler sonrasında elektrik tüketiminin çift haneli olarak düşebileceği hesaplanıyor. Sektöre göre, sanayi ve ticarethane tüketimi geriledi, buna karşılık konut tüketimi bir miktar arttı. Sektör, elektrikte, arz yönlü bir sorun olmayacağına dikkat çekiyor.

TAHSİLATA ANLIK TAKİP

Enerji Bakanlığı, şehiriçi dağıtım ve perakende şirketlerinden de düzenli olarak günlük fatura tahsilat rakamlarını iletmesini istedi. Şirketlerden, veri akışı başladı.

Peki, bu veriler üzerinden ne yapılacak? Önce bir anımsatmada bulunalım. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Meclis’ten geçen yeni torba yasayı onayladı. Yasaya göre, afet yaşanılan yerlerde elektrik, doğal gaz tüketim bedelleri, tahakkuk, tahsilatlarının süresi ve kapsamı belirlenerek 1 yıla kadar ertelenebilecek.

Enerji yönetimi, tahsilatları an be an izleyecek. Düşüş olan gruplara yönelik destek için harekete geçilecek. Destekte, ticarethanelere öncelik verilebileceği belirtiliyor.

MÜŞTERİ MERKEZLERİ

Abonelerin, elektrikle ilgili fatura ödeme dahil bir dizi işlemini gerçekleştirebildiği müşteri merkezlerine yönelik de bir düzenleme yapılması bekleniyor. Bu merkezlerin, bankalar gibi öğlen saatlerinde açılması ve akşam 17.00’de kapanması gündemde. Bazı şehiriçi dağıtım şirketlerinin, mesai saatlerini buna göre değiştirdiği belirtilirken, bütün sektörde 21 dağıtım şirketini kapsayacak biçimde standartlaşmanın da en kısa sürede hayata geçirilmesi bekleniyor.

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