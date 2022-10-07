Elitaş: "KYK borç faizlerini siliyoruz" 0:00 / 0:00

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, torba yasa teklifi hakkında açıklamalarda bulundu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yasa teklifi hakkında konuşan Elitaş, "KYK borç faizlerini siliyoruz" dedi.

Öğrenim kredisinde önemli bir düzenlemenin söz konusu olduğunu kaydeden Elitaş, "Öğrenim kredisinden 1 milyon 392 bin kişi faydalanmış. 26 bin kişi de katkı kredisi almış. 2018 yılındaki öğrenci aylık 500 lira kredi aldı. Yıllık 6 bin lira ediyor. Bir sonraki yıl TÜFE ile güncelleştirilecek yeni yılın borcu hasıl oluyordu ve 4 yıl sonunda bu rakam yükseliyordu. 2 yıllık erteleme süresi vardı. O erteleme süresinde de yine TÜFE oranında artırılarak ilave ediliyordu, bu toplam 27.6 milyar liralık bir rakama ulaşmış. Bununla ilgili yaptığımız düzenlemede bütün faizlerini siliyoruz. Ana para haline döndürüyoruz" dedi.

İŞVERENE VERGİ VE SİGORTA PRİMİ DESTEĞİ

Torba yasa teklifi ile işverenlere teşviklerin de dahil edileceğini bildiren Elitaş, "1 Temmuz 2023 tarihine kadar işverenler çalıştırdıkları kişilere elektrik ve doğal gaz yardımı yaptıkları takdirde vergi ve sigorta priminden muaf olacaklar. İşverenler 1 Temmuz 2023 tarihine kadar bin liraya kadar olarak yaptıkları yardımlar gelir vergisi ve sigorta priminden muaf olacak" bilgisini verdi.

1 milyon liraya kadar yapılan Ar-Ge desteklerinin de 2.5 milyon liraya çıkarılacağını aktaran Elitaş, "Bu düzenlemeyi Ar-Ge faaliyetlerindeki artışı hızlandırmak amacıyla yapıyoruz" dedi.

İş yerlerinde verilen yemeklerin doğrudan gider olarak yazabildiğine değinen Elitaş, "Nakdi olarak verdikleri taktirde bu vergi ve sigorta primine tabi idi. Bu süreçte isteyen 51 liralık kısmı para olarak verdikleri taktirde bunun da vergi ve sigorta priminin tabi olmasıyla ilgili bir düzenleme getiriyoruz. Burada işveren ve çalışanlar rahatlığa ulaşmış olacaklar" diye konuştu.