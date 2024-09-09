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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Engin Polat için yapılan itiraza ret | Son dakika haberleri

        Son dakika haberi Engin Polat için yapılan itiraza ret

        Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Engin Polat'ın tahliyesine ilişkin yaptığı itiraz reddedildi. Kararda yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki tedbirlerin devamına karar verildi

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 09.09.2024 - 16:00 Güncelleme: 09.09.2024 - 16:44
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        Engin Polat için yapılan itiraza ret
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        Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Dilan ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 sanığın yargılandığı davada, 4 tutuklu sanık hakkında verilen tahliye kararına yapılan itiraz, ağır ceza mahkemesi tarafından reddedildi.

        Mahkeme, Başsavcılığın itirazını kabul etmedi. Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesince 6 Eylül'de yapılan duruşmada, tutuklu sanıklar Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün, tutuklulukta geçirdikleri süre ve mevcut delil durumu dikkate alınarak tahliye edilmişti. Mahkeme, tahliye edilen sanıklar hakkında "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri de koymuştu.

        Sanıkların tahliyesine itirazda bulunan Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, dilekçesinde şu ifadelere yer vermişti: "Tutuklu sanıklar Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün'ün lehlerine tahliyeyi gerektirecek ölçüde henüz bir değişikliğin bulunmaması, tutuklama kararındaki gerekçelerin halen mevcudiyetini koruyor olması, sanıkların üzerine atılı suçlara dair delillerin mevcudiyeti, sanıkların üzerine atılı suçların vasıf ve mahiyeti, atılı suçların kanunda öngörülen ceza miktarının üst sınırının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 5. maddesinde belirlenen özgürlüğün kısıtlanmasını gerektirir kriterlerin halen mevcut olması ve tutuklu sanıkların kaçma şüphesinin bulunması hususları nazara alınarak, tutulu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesi gerekirken, Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından sanıkların tahliyesine karar verilmesinin usul ve yasaya aykırı olduğu anlaşılmıştır."

        Başsavcılık, usul ve esas yönünden kanuna aykırı bulunduğundan, verilen tahliye kararının kaldırılmasını, 4 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep emişti. Başsavcılığın yaptığı itirazın Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesince reddedilmesinin ardından dosya bir üst mahkeme olan ağır ceza mahkemesine gönderilmişti.

        YURT DIŞI YASAĞI DEVAM EDECEK

        Habertürk'ten Halil Sadri Yılmaz'ın haberine göre de kararda yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki tedbirlerin devamına karar verildi.

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