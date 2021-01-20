Eren-2 Lice operasyonu başlatıldı 0:00 / 0:00

"Eren-2 Lice" Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH),Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (2.024) personel ile katılımıyla başlatıldı.

İlki Tendürek’te başlayan Eren operasyonlarının devamı Lice’de gerçekleştiriliyor.

Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH),Polis Özel Hareket (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 2 bin 24 personel, 116 operasyonel timin görev aldığı ”EREN-2 LİCE” operasyonu başlatıldı.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 11 Ocak 2021 tarihinde başlatılan Eren Operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ediyor" denildi.