Eren-2 Lice operasyonu başlatıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemGüvenlikSON DAKİKA HABERİ! EREN-2 Lice operasyonu başlatıldı! EREN-2 Lice operasyonu son durum
ABONE OL

Son dakika haberi Eren-2 Lice operasyonu başlatıldı

”EREN-2 LİCE” Jandarma Komando,Jandarma Özel Harekat (JÖH),Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (2.024) personel ile katılımıyla başlatıldı

SON DAKİKA HABERİ! EREN-2 Lice operasyonu başlatıldı! EREN-2 Lice operasyonu son durum
Eren-2 Lice operasyonu başlatıldı
0:00 / 0:00

"Eren-2 Lice" Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH),Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (2.024) personel ile katılımıyla başlatıldı.

İlki Tendürek’te başlayan Eren operasyonlarının devamı Lice’de gerçekleştiriliyor.

Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH),Polis Özel Hareket (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 2 bin 24 personel, 116 operasyonel timin görev aldığı ”EREN-2 LİCE” operasyonu başlatıldı.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 11 Ocak 2021 tarihinde başlatılan Eren Operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ediyor" denildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

DEHŞET DAVASI! Son dakika... Beşiktaş'ta otobüsle durağa dalmıştı! Mahkemede şoke etti!
GÜNDEMBeşiktaş'ta otobüsle durağa dalmıştı! Mahkemede şoke ...
KYK yurt başvurusu başladı mı? 2021 KYK yurt başvuru şartları nedir?
GÜNDEMKYK yurt başvurusu başladı mı?
Üniversiteler ne zaman açılacak? Bahar dönemi üniversiteler açılıyor mu? YÖK'ten açıklama
GÜNDEMÜniversiteler ne zaman açılacak?
Kabine Toplantısı ne zaman? Yasaklar kalkacak mı? Gözler Bakanlar Kurulu'nda!
GÜNDEMKabine Toplantısı ne zaman?
2020/1. Dönem Bekçilik sınavı saat kaçta? Bekçilik sınavı sınav giriş belgesi al! Bekçilik sınav giriş yerleri
GÜNDEMBekçilik sınavı saat kaçta?
Kısıtlamalar -yasaklar ne zaman kalkacak? Kafeler ne zaman açılacak?
GÜNDEMYasaklar kalkıyor mu?
Son dakika haberi Kurtuluş'ta istinat duvarı çöktü! Binalar tahliye edildi
GÜNDEMKurtuluş'ta istinat duvarı çöktü! Binalar tahliye ...
20 Ocak İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ duyurdu: İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ve mahalleler
GÜNDEMİstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ'den ...
Seyahat İzin Belgesi nasıl alınır? 2021 E-Devlet seyahat izin belgesi başvurusu yap
GÜNDEMSeyahat İzin Belgesi nasıl alınır?
SON DAKİKA! MSB Bakanı Akar'dan önemli açıklamalar - Haberler
GÜNDEMBakan Akar'dan kritik mesajlar! "Önemli gelişmelere ...