Eren-7 Mercan Munzur operasyonu başlatıldı! 0:00 / 0:00

Tunceli'de "Eren-7 Mercan-Munzur” operasyonu başlatıldı.



Operasyonda Tunceli İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH),PÖH ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1.062 personel [(59) operasyonel tim] görev alıyor.



11 Ocak 2021 tarihinde başlatılan Eren Operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 3 terörist etkisiz hale getirilmiş, 41 işbirlikçi yakalanmış, 168 mağara, sığınak ve depo imha edilmiş, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirilmişti.