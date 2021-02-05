Eren-7 Mercan Munzur operasyonu başlatıldı!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemGüvenlik
ABONE OL

Son dakika haberi Eren-7 Mercan Munzur operasyonu başlatıldı!

İçişleri Bakanlığınca Tunceli’de “Eren-7 Mercan Munzur” operasyonu başlatıldı. Operasyonda, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH),Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden toplam 1.062 personel görev alıyor

Son dakika haberi Eren-7 Mercan Munzur operasyonu başlatıldı!
Eren-7 Mercan Munzur operasyonu başlatıldı!
0:00 / 0:00

Tunceli'de "Eren-7 Mercan-Munzur” operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Tunceli İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH),PÖH ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1.062 personel [(59) operasyonel tim] görev alıyor.

11 Ocak 2021 tarihinde başlatılan Eren Operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 3 terörist etkisiz hale getirilmiş, 41 işbirlikçi yakalanmış, 168 mağara, sığınak ve depo imha edilmiş, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirilmişti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

2021 YÖKDİL başvuruları başladı mı? 2021 YÖKDİL başvuru kılavuzu yayınlandı mı? 2021 YÖKDİL başvuru ekranı
GÜNDEM2021 YÖKDİL başvuruları için geri sayım başladı!
2021 ÖSYM sınav takvimi: 2021 YKS, MSÜ, ALES, DGS, KPSS, YÖKDİL başvuru ve sınav tarihleri belli oldu!
GÜNDEM2021 ÖSYM sınav takvimi: 2021 KPSS, DGS, YÖKDİL, ALES ...
2020-EUS sonuçları açıklandı! 2020 EUS yerleştirme sonuç sorgula! 2020-EUS sonuç sorgulama ekranı
GÜNDEM2020-EUS yerleştirme sonuçları açıklandı!
5 Şubat Market çalışma saatleri: Marketler hafta içi kaçta açılıyor? Marketler hafta içi kaçta kapanıyor, kaça
GÜNDEMMarketler bugün kaça kadar açık?
20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak? 20 yaş altı sokağa çıkma izni var mı, sokağa çıkma saatleri
GÜNDEM20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri
Bugün 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı var mı? İşte 65 yaş üstü sokağa çıkma saati ve seyahat izni detayları
GÜNDEM65 yaş üstü bugün sokağa çıkabilir mi?
Son dakika deprem haberleri: 5 Şubat deprem tablosu Kandilli ve AFAD
GÜNDEMSon depremler listesi
Son dakika: İstanbul Boğazı'nda gemi geçişleri çift yönlü askıya alındı - Haber
GÜNDEMİstanbul Boğazı gemi trafiğine kapandı
SON DAKİKA: Depremden sonra ikinci tehlikede de suçlu bulundu!
GÜNDEMDepremden sonra ikinci tehlikede de suçlu bulundu!
Sokakta 'korona düğününe' baskın
GÜNDEMSokakta 'korona düğününe' baskın