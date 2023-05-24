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DHA

Esenler'de bir otomobil tamirhanesinde meydana gelen patlamada ilk belirlemeler göre 4 kişi yaralandı. Patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İLK BELİRLEMELERE GÖRE 4 KİŞİ YARALANDI

Patlama saat 16.30 sıralarında Esenler Turgut Reis mahallesinde bir otomobil tamirhanesinde meydana geldi. LPG tankı takılan araçlardan birinde henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Olayda ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralanırken iş yerinde hasar oluştu. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması devam ediyor.

FOTO: DHA

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