İHA

Olay, saat 17.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, S.K. isimli bir kişi henüz bilinmeyen bir nedenle eşini, kayınvalidesini ve baldızını silah vurarak ağır şekilde yaraladı.

İHA'nın haberine göre, şüpheli S.K. olay yerinden uzaklaşırken, vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederken, polis ekipleri ise kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Şüpheli S.K. polis ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından kısa sürede yakalanarak polis merkezine götürüldü.

Ekipler olay yerinde incelemelerde bulunurken konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.