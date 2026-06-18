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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Fabrikada kanlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı | Tekirdağ haberleri | Son dakika haberleri

        Fabrikada kanlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı!

        Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir fabrikada çıkan silahlı kavgada, Cemal E., tüfekle vurularak öldürüldü. Selim Y. ise karın ve sırt bölgesinden bıçaklanarak yaralandı. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18 Haziran 2026 - 15:18 Güncelleme:
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        Fabrikada kanlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı!

        Tekirdağ'da olay, Kapaklı ilçesi İsmetpaşa Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikada sabah saatlerinde meydana geldi.

        GELDİĞİ FABRİKADA ÖLDÜ

        İddiaya göre fabrikada malları bulunan Cemal E., Hacı E. ile birlikte fabrikaya geldi. Taraflar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

        TÜFEKLE VURULDU AĞIR YARALANDI

        Çıkan kavgada Cemal E. tüfekle vurularak ağır yaralanırken, fabrikada bulunan Selim Y. ise karın ve sırt bölgesinden bıçaklanarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

        BİR KİŞİ ÖLDÜ, BİR KİŞİ TEDAVİ ALTINDA

        Hastanede tedavi altına alınan Cemal E., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralı Selim Y.'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

        KAMERALAR İNCELEMEYE ALINDI

        Olayın ardından iki taraftan olduğu belirtilen 3 kişi bölgeden ayrılırken, polis ekipleri fabrikada ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, çevredeki güvenlik kameralarını da incelemeye aldı.

        BİR ŞÜPHELİ İSTANBUL'DA YAKALANDI

        Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucu olaya karıştığı değerlendirilen şüphelilerden birinin İstanbul'da yakalandığı, diğer şüphelilerin de gözaltına alındığı öğrenildi.

        Öte yandan Kapaklı İlçe Emniyet Müdürü İsa Demir de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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