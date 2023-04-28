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Son dakika haberi Fadıl Akgündüz'e 2 bin 504 yıl hapis cezası!

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Fadıl Akgündüz'ü, "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerin dolandırıcılığı" suçundan 2 bin 504 yıl hapis cezasına çarptırdı

Son dakika: Caprice Maldivler projesinde insanları dolandıran Fadıl Akgündüz'e 2 bin 504 yıl hapis cezası!
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DHA

Bayrampaşa'daki Caprice Gold ile Maldivler'deki Caprice Maldivler adlı gayrimenkul projelerinde, devre mülk satışı yapılan 614 kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla yargılanan Fadıl Akgündüz ve akrabalarının da aralarında bulunduğu 10 sanığın yargılandığı davada karar çıktı.

DHA'da yer alan habere göre Fadıl Akgündüz, "Tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçundan 2 bin 504 yıl 2 ay hapis cezasına ve 12 milyon 20 bin TL adli para cezasına çarptırıldı.

Akgündüz'ün firari olan ablası Avniye Obut ve eniştesi İbrahim Obut'a aynı suçtan 2 bin 445'er yıl 10'ar ay hapis ve 11 milyon 740'ar bin lira adli para cezası verildi. Tutuklu yeğeni Mehmet Salih Obut ise aynı suçtan 2 bin 450 yıl hapis ve 11 milyon 760 bin lira para cezasına mahkum edildi. 6 sanığa ise beraat kararı verildi. Duruşma sonrası mağdurlar verilen karardan memnun olduklarını belirtirken, bir mağdur "Türkiye'yi tescilli dolandırıcılıktan kurtardık" dedi.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Fadıl Akgündüz Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuklu sanık Mehmet Salih Obut ve tarafların avukatları da duruşmada hazır bulundu. Şikayetçiler ve avukatları, sanıkların cezalandırılmasını talep ettiler.

"YASALARA UYGUN HAREKET ETTİM"

Savunmasını yapan Fadıl Akgündüz, "2015 Aralık ayında tutuklandım. Tüm ifadelerimde söylediklerimin arkasındayım. Söylediklerimin aksine bir delil sunulmamıştır. Mahkeme şantiyede keşif yapılmasından sonra verilen raporda, yüzde 85 seviyesinde inşaat seviyesinin oluştuğu değerlendirilmiştir. Raporda konunun hukuki ihtilaf konusu olduğu belirtilmiştir. Karaciğer hastasıyım. Tedavim aksamaktadır. Hakkımda henüz mahkumiyet yok. Şüphe üzerine tutuklu olmam tedavimi dramatik sürece götürüyor. Ayrıca savunmamı da tam olarak yapamıyorum. Suçsuzum. Er geç mahkemenizin suçsuzluğumu göreceğinden eminim. Şu ana kadar tüm duruşmalara katıldım. Söz konusu şikayetçi dernek, şantiyeyi işgal etmiş durumda. Yatırımcıları götüremiyoruz. Yasalara uygun hareket ettim. Devletimizin 37 kurumundan İstanbul Bayrampaşa Projesi onaylanarak başlanmıştır. Şimdi o kurumlar suçlanıyor" dedi.

"SABIKA KAYDIM TEMİZ, BERAATİMİ İSTERİM"

Akgündüz, projeyi tamamlamak istediğini de ifade ederek "Projeyi tamamlayıp yapılan yatırımları ortaya çıkarmak istiyorum. O otel işletmeye açıldığında günde bir milyon civarında gelir olacak. Bu mala çökmek isteyenler var. İflas ettirmeye çalışıyorlar. Mahkemenizin kararına saygım var. Bu proje Türkiye'nin gurur duyacağı bir proje. Avrupa'nın en büyük oteli olacak. Milli bir yatırım, İstanbul'a kazandıralım. Bu otel başarılı olduğunda ülke ekonomisine katkısı olacak. Sabıka kaydım temiz. Beraatimi talep ederim" diye konuştu.

"MÜŞTEKİLERLE AYNI KONUMDAYIZ"

Akgündüz'ün yeğeni olan diğer sanık Mehmet Salih Obut ise "Lehime olan deliller toplansın. MASAK raporunda adım geçmemektedir. Keza 13 yaşındaydım o sırada. Sözleşme düzenlemedim, satış yapmadım, müşterilerle bir arada olmadım. Şikayetçiler beni tanımaz, ben de onları tanımam. Tek sebep imza yetkilisi olmamdır. Güven duyulduğum için prosedür gereği imza yetkim olmuştur. Şirkette herhangi bir yetkim yoktur. Ailem de evleri devredip proje aldık. Biz de müştekilerle aynı konumdayız. Beraatimi isterim" dedi. Mahkeme başkanı, "Projenin asıl sahibini kim olduğunu, niye yetkili olup olmadığını sormadınız" sorusuna ise Obut, "Fadıl Akgündüz'dü. Ben prosedür olarak oradaydım. Geçmişinden dolayı olamıyormuş" diye yanıt verdi. Son sözü sorulan sanıklar, beraatlerini talep ettiler.

KARARDA REKOR CEZA ÇIKTI

Mahkeme heyeti, sanıklardan Fadıl Akgündüz'ü toplam 601 kişiye karşı "Tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçundan 2 bin 504 yıl 2 ay hapis cezasına ve 12 milyon 20 bin TL adli para cezasına çarptırdı. Heyet, sanıklardan Mehmet Salih Obut'u aynı suçtan 2 bin 450 yıl hapsine ve 11 milyon 760 bin lira para cezasına mahkum ederken, sanıklar Avniye Obut ve İbrahim Obut'a aynı suçtan 2 bin 445'er yıl 10'ar ay hapis ve 11 milyon 740 bin lira adli para cezası verdi. Para cezalarının 24 taksitte ödenmesine hükmeden heyet, Fadıl Akgündüz ve Mehmet Salih Obut'un tutukluluk halinin, Avniye Obut ve İbrahim Obut'un hükmen tutuklamaya yönelik yakalama emrinin devamına karar verdi. 6 sanığın ise beraatına karar verildi. Duruşma sonrası mağdurlardan biri, davanın emsal olacağını belirtirken, "Türkiye tescilli dolandırıcılıktan kurtardık" dedi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Fadıl Akgündüz birlikte yargılanan 5 sanığa 349 müştekiye yönelik "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan ayrı ayrı 698 yıldan 2 bin 443 yıla kadar hapis cezası talep ediliyordu. Akgündüz, 22 Aralık 2015'de tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı suçundan tutuklanmıştı. 28 Mart 2017'de çıkarıldığı mahkemede ise yeğeni Mehmet Salih Obut ile birlikte tahliyesine karar verilmişti.

27 Ocak tarihli duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, 4 sanık için ceza 6 sanık için ise beraat talep etti. Duruşma sonunda sanıklar Mehmet Fadıl Akgündüz ve Mehmet Salih Obut'un tutuklanmalarına karar verilirken, diğer sanıklar Avniye Obut ve İbrahim Obut hakkında ise tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına hükmedildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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