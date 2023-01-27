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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Fadıl Akgündüz ve yeğeni tutuklandı! 349 kişiyi dolandırıldığı iddiası...
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Son dakika haberi Fadıl Akgündüz ve yeğeni tutuklandı!

İstanbul Bayrampaşa'daki Caprice Gold ile Maldivler'deki Caprice Maldivler adlı gayrimenkul projelerinde, devre mülk satışı yapılan 349 kişiyi dolandırıldığı iddiasıyla yargılanan, kamuoyunda "Jet Fadıl" olarak bilinen Fadıl Akgündüz ve yeğeni Mehmet Salih Obut'un bugünkü duruşmada tutuklanmalarına karar verildi

Son dakika haberi: Fadıl Akgündüz ve yeğeni tutuklandı! 349 kişiyi dolandırıldığı iddiası...
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DHA

İstanbul Bayrampaşa'daki Caprice Gold ile Maldivler'deki Caprice Maldivler adlı gayrimenkul projelerinde, devre mülk satışı yapılan 349 kişiyi dolandırıldığı iddiasıyla yargılanan, kamuoyunda "Jet Fadıl" olarak bilinen Fadıl Akgündüz ve akrabalarının da aralarında bulunduğu 6 sanığın yargılandığı davada yeni bir gelişme yaşandı.

AKGÜNDÜZ VE YEĞENİNİN TUTUKLANMASINA KARAR VERİLDİ

DHA'da yer alan habere göre duruşmaya, Siirt'ten Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılan Fadıl Akgündüz ile yeğeni Mehmet Salih Obut'un tutuklanmasına karar verildi.

İKİNCİ KEZ TUTUKLANMIŞ OLDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Fadıl Akgündüz birlikte yargılanan 5 sanığa 349 müştekiye yönelik "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan ayrı ayrı 698 yıldan 2 bin 443 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Akgündüz, 22 Aralık 2015'de tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı suçundan tutuklanmıştı. 28 Mart 2017'de çıkarıldığı mahkemede ise yeğeni Mehmet Salih Obut ile birlikte tahliyesine karar verilmişti.

NEDEN "JET FADIL"

Fadıl Akgündüz, 1987'de Jet Sürücü Kursu'nu açarak iş hayatına girdi. 1989'da kendisine ait olan Jetpa Holding'in ilk şirketini kurdu. Holding bünyesindeki pazarlama şirketi 700 bin aileye konut, otomobil, elektrikli ev ve ofis cihazları sattı. Özel sektör olarak Türkiye'nin ilk toplu konut projesi Jet Konut'u 1998'de hayata geçirdi. Jetpa Holding, pazarlama, inşaat, elektronik, medya, bankacılık gibi sektörlerde faaliyet gösterdi.

650 MİLYON MARKLA ORTADAN KAYBOLMUŞTU

"Almanya'daki bazı Türk vatandaşlarını yüksek kâr payı vaadiyle kandırarak, 650 milyon mark toplayıp ortadan kaybolduğu" iddiasıyla hakkında dava açıldı. 2003 yılında tutuklu olarak yargılanan Akgündüz, 15 ay sonra tutuksuz yargılanmak üzere kefaletle serbest bırakıldı.

DAVASI ZAMAN AŞIMINA UĞRADI

Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Fadıl Akgündüz Kasım 2006'da "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan 4 yıl 2 ay hapis ve 10 bin 400 TL adli para cezasına çarptırıldı. Yargıtay'a gönderilen cezası 2 yıl sonra usulden bozulan Akgündüz, hakkındaki suçlamaların zaman aşımına girmesiyle yeniden yargılanmadı.

"Capricegold Bayrampaşa Projesi" ve "Capricegold Maldivler Projesi"nde yatırımcılara verdiği sözü yerine getirmediği gerekçesiyle yapılan suç duyuruları üzerine hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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